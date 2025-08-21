Reinician pesca de pota con cuota ampliada y nuevas reglas de control desde el 25 de agosto

La cuota anual de extracción fue ampliada de 421.000 a 504.000 toneladas. Foto: PRODUCE

El Ministerio de la Producción (Produce) anunció que desde el 25 de agosto se reanudará la pesca de pota en el mar peruano, tras los resultados científicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) que confirmaron el buen estado biológico del recurso y un mayor peso promedio del calamar gigante.

Con base en esta evidencia, la cuota anual de extracción fue ampliada de 421.000 a 504.000 toneladas. De ese total, 82.000 toneladas estarán disponibles para lo que resta del 2025.

¿Cómo será el reinicio de la pesca de pota?

El reinicio de la pesquería será progresivo:

Primera etapa (agosto-octubre): se permitirá la captura de 39.594 toneladas, iniciando con embarcaciones artesanales de hasta 20 m³ de bodega.

se permitirá la captura de 39.594 toneladas, iniciando con embarcaciones artesanales de hasta 20 m³ de bodega. Segunda etapa (noviembre-diciembre): se autorizará la extracción de 42.432 toneladas, incorporando de forma escalonada a las naves de mayor capacidad (hasta 32,6 m³).

Control digital y transparencia

Produce implementará medidas de trazabilidad para evitar la sobreexplotación:

Registro obligatorio en aplicativo digital de zonas de pesca, volúmenes y destino del recurso.

Reporte de recepción en plantas procesadoras en un máximo de 48 horas.

Incentivos para embarcaciones con sistema satelital (SISESAT), que podrán acceder a mayores volúmenes de captura por viaje.

Pesca sostenible y empleo para miles de familias

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó que la decisión busca equilibrar el aprovechamiento económico con la sostenibilidad:

“Nuestro compromiso es proteger el futuro de la principal pesquería de consumo humano directo, que genera empleo e ingresos a miles de familias”, afirmó.

La pota es uno de los recursos hidrobiológicos más importantes del Perú, tanto por su impacto en el consumo nacional como por su aporte a las exportaciones y a la economía de los pescadores artesanales.