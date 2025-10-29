HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Economía

Cae aplicativo del BCP: usuarios reportan que no pueden ingresar a nivel nacional

App de Banco de Crédito del Perú (BCP) experimenta una caída. 'Danos unos minutos e inténtalo de nuevo', se lee en el mensaje en la plataforma.

Usuarios reportan caída de app del BCP.
Usuarios reportan caída de app del BCP. | Foto: Composición LR/Andina.

El aplicativo móvil del Banco de Crédito del Perú (BCP) presentó una caída inesperada, lo que generó malestar entre miles de usuarios que reportaron la falla a través de redes sociales. Muchos señalaron que no podían acceder a sus cuentas, realizar transferencias ni consultar saldos. La interrupción en el servicio provocó una ola de comentarios en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, donde los clientes expresaron su preocupación y pidieron una respuesta oficial del banco. Hasta el momento, no han emitido un comunicado que explica las causas de la falla ni el tiempo estimado para su solución.

Tras la ola de reclamos en redes sociales, el BCP reconoció que su aplicativo móvil presentaba fallas de acceso e informó que su equipo técnico ya se encontraba resolviendo el problema. El banco pidió comprensión a sus clientes y aseguró que el servicio sería restablecido progresivamente.

El BCP informó que trabaja en la solución de la falla presentada en su aplicativo móvil para restablecer el servicio a sus usuarios. Foto: Banco de Crédito del Perú

El BCP informó que trabaja en la solución de la falla presentada en su aplicativo móvil para restablecer el servicio a sus usuarios. Foto: Banco de Crédito del Perú

