Cae aplicativo del BCP: usuarios reportan que no pueden ingresar a nivel nacional

El aplicativo móvil del Banco de Crédito del Perú (BCP) presentó una caída inesperada, lo que generó malestar entre miles de usuarios que reportaron la falla a través de redes sociales. Muchos señalaron que no podían acceder a sus cuentas, realizar transferencias ni consultar saldos. La interrupción en el servicio provocó una ola de comentarios en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, donde los clientes expresaron su preocupación y pidieron una respuesta oficial del banco. Hasta el momento, no han emitido un comunicado que explica las causas de la falla ni el tiempo estimado para su solución.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Tras la ola de reclamos en redes sociales, el BCP reconoció que su aplicativo móvil presentaba fallas de acceso e informó que su equipo técnico ya se encontraba resolviendo el problema. El banco pidió comprensión a sus clientes y aseguró que el servicio sería restablecido progresivamente.

TE RECOMENDAMOS ¡SUSY DÍAZ VUELVE! Y LOS VIZCARRA QUIEREN LLEGAR A PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD