Jubilados de la ONP en Perú tienen aumento en su pensión mensual: solo deben cumplir estos simples requisitos en 2025, según el SNP

Jubilados de la ONP reciben la bonificación por edad avanzada que les permite tener aumento en su pensión mensual. | Foto: Composición LR/IA.

Los jubilados de la ONP en Perú pueden recibir un aumento del 25% a través de la bonificación por edad avanzada (BEA). Este beneficio económico se otorga a los afiliados que están dentro del Decreto Legislativo N.º 19990.

Por ello, aquellos adultos mayores que aportan o estén jubilados bajo el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) la deben tener conocimiento de la bonificación.

Jubilados de la ONP acceden al aumento de su pensión mensual

Los jubilados afiliados a la ONP en el Perú pueden acceder a la bonificación por edad avanzada (BEA) que les permitirá tener nuevo monto en su pensión de jubilación. Si el o la jubilada cumplen con tener 80 años de edad o más, podrá acceder a tener el aumento en su pensión. Esta bonificación beneficia a los jubilados con el 25% de aumento a la pensión habitual que recibe el pensionista.

Aunque este aumento se da de manera automática, puede haber ciertos casos en los que no se otorga por diversos motivos. Por ello, es importante conocer los canales de ayuda que tiene a disposición la Oficina de Normalización Previsional.

Bonificación por edad avanzada de la ONP: ¿cómo solicitarla?

Los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) reciben la bonificación por edad avanzada (BEA) de manera automática, sin embargo, si no pueden tener mencionado beneficio, pueden solicitarlo a través de los canales de ayuda que brinda la ONP. Puedes revisarlo a través del 'Centro de Atención Virtual' o pueden llamar al número fijo (01 634 2222).

Pago de pensión a jubilados de la ONP: ¿cuánto reciben si aportaron durante 10 años?

Los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional reciben pensiones dependiendo de los años de aportes. Si un jubilado aportó entre 10 y 15 años, recibe mensualmente S/300. Por otro lado, si un jubilado contribuyó entre 15 y 20 años, podrá acceder a una pensión mensual de S/400. En esa línea, la pensión mínima y la de invalidez se establece en 600 soles al mes.