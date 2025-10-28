HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Economía

Ahorro de los peruanos creció 12,3% durante el tercer trimestre del 2025, según Scotiabank

Si bien hay una desaceleración en el ahorro, el crecimiento se muestra superior al promedio histórico. Asimismo, la buena dinámica sigue liderada por los depósitos en la cuenta saldo y fondos mutuos.

El ahorro regulado, conformado por los depósitos en las cuentas sueldo y CTS, registró un crecimiento de 10,9% al cierre del 3T de este año. Foto: composición LR/Andina
El ahorro regulado, conformado por los depósitos en las cuentas sueldo y CTS, registró un crecimiento de 10,9% al cierre del 3T de este año. Foto: composición LR/Andina

Un reciente reporte de Scotiabank reveló que el ahorro de las personas siguió expandiéndose hasta alcanzar un 12,3% durante el tercer trimestre del año, aunque se encuentra por debajo del 15% que se registró en el mismo periodo del 2024 y del 14,4% de todo el año pasado. Si bien se observa una desaceleración, el crecimiento se mantiene por encima del promedio histórico.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la entidad financiera, dicha ralentización sería transitoria, puesto que el octavo retiro de los fondos de AFP tendría un impacto positivo sobre el ahorro. Y es que, alrededor del 60% de este desembolso se mantendría en cuentas bancarias, poco más del 20% se dirigiría a fines de consumo y 5,50% iría a fondos mutuos.

TE RECOMENDAMOS

¡SUSY DÍAZ VUELVE! Y LOS VIZCARRA QUIEREN LLEGAR A PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

lr.pe

Ahorro de las personas crece: ¿cuáles son los factores?

En términos de monto, Scotiabank observó un flujo positivo de S/26.130 millones en los últimos 12 meses, logrando un saldo de S/238.620 millones (tipo de cambio constante). Detrás del comportamiento en el ahorro de las personas, existen una serie de condiciones macroeconómicas que enumeramos a continuación:

  • La inflación que se ubica por debajo del punto medio del rango meta en 1,4% a septiembre, incrementando la capacidad adquisitiva de los peruanos y dando mayor espacio al ahorro.
  • Continuo crecimiento del empleo, donde la Población Económicamente Activa (PEA) avanzó 12,8% durante el tercer trimestre de este año.

PUEDES VER: Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

lr.pe

Tipos de ahorro

En el sistema bancario, el ahorro regulado, conformado por los depósitos en las cuentas de sueldo y de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), anotó un crecimiento de 10,9% al cierre del tercer trimestre de este año. Dicha recuperación se observa centralmente en las cuentas de ahorro, que aumentaron un 11,6% al finalizar septiembre y acumularon un saldo de S/118.650 millones.

En el caso del saldo de los depósitos en cuentas CTS, este se mantuvo sin cambios en los últimos 12 meses, alcanzando un total de S/6.130 millones, cifra que es un 63% inferior a la registrada antes de la pandemia debido a los retiros de fondos que provienen desde el 2020. Actualmente, estos depósitos constituyen el 2,6% del total, mientras que anteriormente representaban más del 10%.

Respecto al ahorro discrecional, compuesto por los depósitos a plazo, los fondos mutuos y sin fin previsional, este experimentó un crecimiento de 15,4% durante el tercer trimestre de este año. En detalle, el patrimonio administrado por los fondos mutuos para las personas naturales es el que sostiene este tipo de ahorro, aumentando en 39,5% al cierre del periodo mencionado anteriormente.

Finalmente, los depósitos a plazo alcanzaron un saldo de S/53.900 millones en septiembre, lo que representa una disminución del 0,7% en comparación los últimos 12 meses. Por su parte, los fondos sin fin previsional, que constituyen únicamente el 1% del total de los ahorros, finalizaron el tercer trimestre con un incremento del 9%, acumulando un saldo de S/2.300 millones.

PUEDES VER: Javier Eduardo Franco es nuevo jefe de SUNAT: el sexto en dos años

lr.pe

3 de cada 10 personas ahorran en Perú

En el marco del Día Mundial del Ahorro, un estudio de Omnicom Media Group (OMG) reveló que solo 3 de cada 10 peruanos ahorra regularmente. Dicha cifra refleja una cultura financiera débil, con ingresos limitados, informalidad laboral y poca o nula planificación. En detalle, el 49% de los jóvenes entre 18 y 24 años, resguarda su dinero de forma regular, frente al 70% de personas mayores de 25 años.

“Es importante mencionar que el 18% de los peruanos aún ahorra fuera del sistema financiera formal, lo que nos lleva a identificar una oportunidad. Un dato alentador es que el acceso a cuentas bancarias ha mejorado, pasando de un 54% en el 2022 a un 58% en el 2024, en la población adulta, según la SBS”, explicó Fiorella Olivari, gerente de Productos Pasivos, Seguros y Servicios de Compartamos Banco.

Notas relacionadas
Más de 250 agencias de cajas municipales en riesgo de cierre por la extorsión, denuncia gremio

Más de 250 agencias de cajas municipales en riesgo de cierre por la extorsión, denuncia gremio

LEER MÁS
Banco de la Nación entrega crédito de hasta S/50.000 para compra de deudas: ¿qué más necesitas, aparte de tu DNI?

Banco de la Nación entrega crédito de hasta S/50.000 para compra de deudas: ¿qué más necesitas, aparte de tu DNI?

LEER MÁS
Extorsiones golpean préstamos a empresas de transporte y construcción en más de S/2.400 millones

Extorsiones golpean préstamos a empresas de transporte y construcción en más de S/2.400 millones

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS

Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS

LEER MÁS
Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tráiler se incendia en plena avenida Universitaria en San Martín de Porres y provoca fuerte congestión vehicular

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Bus 'Línea A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

Economía

Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito a 500.000 emprendedores

Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

Precio del dólar en Perú HOY, martes 28 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

Anulación judicial de concesiones mineras en Puno pone en riesgo beneficios de comunidades campesinas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025