Ahorro de los peruanos creció 12,3% durante el tercer trimestre del 2025, según Scotiabank

El ahorro regulado, conformado por los depósitos en las cuentas sueldo y CTS, registró un crecimiento de 10,9% al cierre del 3T de este año. Foto: composición LR/Andina

Un reciente reporte de Scotiabank reveló que el ahorro de las personas siguió expandiéndose hasta alcanzar un 12,3% durante el tercer trimestre del año, aunque se encuentra por debajo del 15% que se registró en el mismo periodo del 2024 y del 14,4% de todo el año pasado. Si bien se observa una desaceleración, el crecimiento se mantiene por encima del promedio histórico.

De acuerdo con la entidad financiera, dicha ralentización sería transitoria, puesto que el octavo retiro de los fondos de AFP tendría un impacto positivo sobre el ahorro. Y es que, alrededor del 60% de este desembolso se mantendría en cuentas bancarias, poco más del 20% se dirigiría a fines de consumo y 5,50% iría a fondos mutuos.

Ahorro de las personas crece: ¿cuáles son los factores?

En términos de monto, Scotiabank observó un flujo positivo de S/26.130 millones en los últimos 12 meses, logrando un saldo de S/238.620 millones (tipo de cambio constante). Detrás del comportamiento en el ahorro de las personas, existen una serie de condiciones macroeconómicas que enumeramos a continuación:

La inflación que se ubica por debajo del punto medio del rango meta en 1,4% a septiembre, incrementando la capacidad adquisitiva de los peruanos y dando mayor espacio al ahorro.

Continuo crecimiento del empleo, donde la Población Económicamente Activa (PEA) avanzó 12,8% durante el tercer trimestre de este año.

Tipos de ahorro

En el sistema bancario, el ahorro regulado, conformado por los depósitos en las cuentas de sueldo y de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), anotó un crecimiento de 10,9% al cierre del tercer trimestre de este año. Dicha recuperación se observa centralmente en las cuentas de ahorro, que aumentaron un 11,6% al finalizar septiembre y acumularon un saldo de S/118.650 millones.

En el caso del saldo de los depósitos en cuentas CTS, este se mantuvo sin cambios en los últimos 12 meses, alcanzando un total de S/6.130 millones, cifra que es un 63% inferior a la registrada antes de la pandemia debido a los retiros de fondos que provienen desde el 2020. Actualmente, estos depósitos constituyen el 2,6% del total, mientras que anteriormente representaban más del 10%.

Respecto al ahorro discrecional, compuesto por los depósitos a plazo, los fondos mutuos y sin fin previsional, este experimentó un crecimiento de 15,4% durante el tercer trimestre de este año. En detalle, el patrimonio administrado por los fondos mutuos para las personas naturales es el que sostiene este tipo de ahorro, aumentando en 39,5% al cierre del periodo mencionado anteriormente.

Finalmente, los depósitos a plazo alcanzaron un saldo de S/53.900 millones en septiembre, lo que representa una disminución del 0,7% en comparación los últimos 12 meses. Por su parte, los fondos sin fin previsional, que constituyen únicamente el 1% del total de los ahorros, finalizaron el tercer trimestre con un incremento del 9%, acumulando un saldo de S/2.300 millones.

3 de cada 10 personas ahorran en Perú

En el marco del Día Mundial del Ahorro, un estudio de Omnicom Media Group (OMG) reveló que solo 3 de cada 10 peruanos ahorra regularmente. Dicha cifra refleja una cultura financiera débil, con ingresos limitados, informalidad laboral y poca o nula planificación. En detalle, el 49% de los jóvenes entre 18 y 24 años, resguarda su dinero de forma regular, frente al 70% de personas mayores de 25 años.

“Es importante mencionar que el 18% de los peruanos aún ahorra fuera del sistema financiera formal, lo que nos lleva a identificar una oportunidad. Un dato alentador es que el acceso a cuentas bancarias ha mejorado, pasando de un 54% en el 2022 a un 58% en el 2024, en la población adulta, según la SBS”, explicó Fiorella Olivari, gerente de Productos Pasivos, Seguros y Servicios de Compartamos Banco.