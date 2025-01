Scotiabank anuncia venta de operaciones en estos países de Latinoamérica: ¿cuáles es el motivo?

Scotiabank comunicó que ha concretado un acuerdo con un banco para la venta de sus operaciones en tres países de América Latina. Esta decisión forma parte de la estrategia de la entidad financiera canadiense para enfocarse en mercados más atractivos.

De esta manera, la transacción contempla la integración de las operaciones de ambas instituciones, donde Scotiabank adquirirá un considerable porcentaje de acciones de la otra entidad bancaria, además de obtener representación en su administración. A continuación, te contamos cuál fue el motivo de la reciente medida del banco canadiense en estos países de la región.

Lo países de América Latina donde Scotiabank vendió sus operaciones?

The Bank of Nova Scotia, más conocido como Scotiabank, anunció la formalización de un acuerdo con el banco colombiano Davivienda para la venta de sus operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá. Esta medida se enmarca dentro de la estrategia de la institución financiera con sede en Toronto, que busca concentrarse en mercados más rentables y con mayor potencial de crecimiento.

En particular, Scotiabank adquirirá el 20% de las acciones de Davivienda, así como un puesto en su junta directiva. Cabe recordar que, en diciembre de 2023, Scott Thomson, director ejecutivo de The Bank of Nova Scotia, indicó que la entidad consideraba operar en Centroamérica y analizaba la posibilidad de retirarse de Colombia, debido a la baja rentabilidad que ha experimentado en esa área.

¿Cuál sería el impacto de la fusión entre Scotiabank y Davivienda?

Por otra parte, Davivienda subrayó que la integración propiciará un notable incremento en su capacidad operativa. De acuerdo con el banco colombiano, se estima que los activos totales se incrementarán en alrededor del 40%, lo que alcanzaría cerca de US$60.000 millones. Este avance representa un hito significativo en su proceso de expansión en la región.

Davivienda y Scotiabank ofrecen, a la fecha, servicios a aproximadamente 27,4 millones de clientes en Colombia y Centroamérica. La finalización de esta transacción, que depende de la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes, está programada para realizarse en un plazo estimado de 12 meses.

