MTPE supervisa pago de la CTS y advierte sanciones de hasta S/139.742 para empresas que incumplan

En noviembre pagan la Compensación por Tiempo de Servicios | Andina

A partir de noviembre de 2025, los trabajadores peruanos podrán acceder nuevamente a la liberación de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), una medida que busca brindar liquidez en el actual contexto económico.

Este beneficio permitirá cubrir gastos inmediatos o destinar los fondos al ahorro e inversión, según las necesidades de cada empleado.

MTPE fiscaliza el pago de la CTS 2025

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) recordó que todas las empresas están obligadas a cumplir con el depósito de la CTS dentro del plazo legal. No hacerlo puede generar sanciones severas que dependen del tamaño de la compañía.

Según explicó Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú, las infracciones más comunes son no realizar el depósito de la CTS a tiempo, omitir el pago a trabajadores en planilla o calcular incorrectamente el monto, al no incluir conceptos remunerativos como comisiones o bonificaciones.

El MTPE precisó que las multas por no pagar la CTS varían de acuerdo con la categoría de la empresa:

Pequeñas empresas: entre 0,45 y 4,50 UIT, equivalentes a S/2.408 a S/24.075.

Medianas y grandes empresas: de 1,57 a 26,12 UIT, es decir, S/8.400 a S/139.742.

Recomendaciones para usar o invertir la CTS

Para Alberto Abanto, head comercial de Inversiones IO, la CTS debe entenderse como “una deuda con uno mismo”, es decir, un fondo de respaldo ante una posible pérdida de empleo. “La CTS es un flujo del futuro que llega hoy y debe usarse con prudencia y estrategia”, señala.

Si no se tienen deudas, Cristian Arens, especialista en finanzas personales y fundador de Invertir Joven, sugiere invertir una parte de la CTS para aumentar su rendimiento. Entre las principales alternativas están: