Sky Airlines se une a Latam y también cierra una importante ruta internacional por el inicio de cobro de la TUUA | Foto: Composición LR/ Andina/ LAP

Sky Airlines anunció el cierre de su ruta entre Lima - Cancún, tras más de cuatro años de operación ininterrumpida desde enero de 2021, dónde se transportaron más de 427.000 pasajeros para esta ruta. La decisión responde a la entrada en vigencia del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros de vuelos internacionales, lo que, según la aerolínea, la "eficiencia económica de la ruta se vio impactada, dado que una parte importante de su tráfico corresponde a pasajeros en transferencia"

Según Sky, la medida busca resguardar su sostenibilidad y salud financiera. La aerolínea sostiene que la implementación de la TUUA incrementa sus costos operativos y genera una desventaja frente a otros aeropuertos de la región que no aplican esta tarifa, lo que afectaría la demanda de sus vuelos. Además, añadió que la ruta se mantendrá operativa con normalidad hasta el 10 de marzo de 2026. A partir de esa fecha, los vuelos se realizarán tres veces por semana (martes, jueves y sábados) hasta su cierre definitivo el 31 de marzo de 2026.

Latam y Sky Airlines cierran rutas internacionales ante la entrada de vigencia de la TUUA

LATAM Airlines Perú también anunció el cierre de una ruta internacional: la cancelación definitiva del tramo Lima–La Habana a partir del 11 de marzo de 2026. La aerolínea explicó que la decisión obedece a la falta de viabilidad financiera, agravada por la próxima entrada en vigencia de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, que afecta especialmente a los pasajeros en conexión internacional, quienes representan cerca del 70 % de los usuarios de esa ruta. Este anuncio se realizó antes que el de Sky Airlines.

Según LATAM, la medida se toma luego de más de 23 meses operando la ruta entre Perú y la ciudada cubana, tiempo en el que se transportó a más de 110.000 pasajeros. Al igual que Sky, la aerolínea advirtió que la imposición de la TUUA podría motivar a los viajeros a elegir otras aerolíneas donde no se aplica este cobro, lo que afectaría la competitividad de la ruta frente a la oferta regional.

Soluciones disponibles tras la cancelación de vuelos Lima–La Habana de Latam

La aerolínea de Latam en su comunicado lamentó los inconvenientes hacia sus clientes tras la cancelación total de los vuelos programados a partir de la fecha de cancelación (11 de marzo de 2026), por lo que ofreció soluciones para todos los clientes que tengan vuelos programados a partir de la fecha:

Adelanto del vuelo

Reembolso del costo total del pasaje

Quienes deseen conservar su itinerario serán contactados por LATAM, que les brindará alternativas a través de otros operadores.

LAP se pronuncia sobre la TUUA y el impacto en las aerolíneas

Lima Airport Partners (LAP) rechazó que la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia tenga un impacto directo en las decisiones comerciales de las aerolíneas, como argumentaron LATAM Airlines Perú y Sky Airlines tras anunciar la cancelación de sus rutas Lima–La Habana y Lima–Cancún, respectivamente. En respuesta, LAP afirmó: “Estas decisiones responden a factores internos de gestión y a la dinámica del mercado aéreo internacional, que evoluciona constantemente”.

LAP aclaró que la TUUA no constituye un cobro nuevo, sino la aplicación de un mecanismo contractual vigente desde 2013. “La aplicación de la tarifa, reconocida por el Estado y supervisada por Ositrán, no es un cobro adicional, sino la ejecución de un mecanismo contractual vigente desde 2013, en estricto cumplimiento de la Adenda 6 del contrato de concesión”. Además, destacó que “el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez representa una de las inversiones privadas más importantes del país” y reiteró que “garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión y de las normas regulatorias vigentes es esencial para la confianza de las empresas extranjeras que apuestan por el país”.

¿Qué es la TUUA?

De acuerdo con Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la TUUA fue aprobada como parte de la Adenda 6 del contrato de concesión con el Estado. Ositrán estableció el monto en US$ 10,74 (sin IGV) para conexiones internacionales y US$ 6,79 (sin IGV) para conexiones nacionales. Esta tarifa se cobra a los pasajeros por el uso de la infraestructura y los servicios brindados durante su tránsito por el aeropuerto.