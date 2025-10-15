HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     
EN VIVO

🔴 MARCHA 15 DE OCTUBRE EN VIVO: protestas contra José Jerí y el Congreso

Economía

Sky Airlines se une a Latam y también cierra una importante ruta internacional por el aumento de nuevas tarifas del Jorge Chávez

Sky y LATAM cerraron rutas internacionales y atribuyen la decisión a la entrada en vigencia de la TUUA, que —según indican— eleva costos y afecta la viabilidad de sus operaciones.

Sky Airlines se une a Latam y también cierra una importante ruta internacional por el inicio de cobro de la TUUA
Sky Airlines se une a Latam y también cierra una importante ruta internacional por el inicio de cobro de la TUUA | Foto: Composición LR/ Andina/ LAP

Sky Airlines anunció el cierre de su ruta entre Lima - Cancún, tras más de cuatro años de operación ininterrumpida desde enero de 2021, dónde se transportaron más de 427.000 pasajeros para esta ruta. La decisión responde a la entrada en vigencia del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros de vuelos internacionales, lo que, según la aerolínea, la "eficiencia económica de la ruta se vio impactada, dado que una parte importante de su tráfico corresponde a pasajeros en transferencia"

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según Sky, la medida busca resguardar su sostenibilidad y salud financiera. La aerolínea sostiene que la implementación de la TUUA incrementa sus costos operativos y genera una desventaja frente a otros aeropuertos de la región que no aplican esta tarifa, lo que afectaría la demanda de sus vuelos. Además, añadió que la ruta se mantendrá operativa con normalidad hasta el 10 de marzo de 2026. A partir de esa fecha, los vuelos se realizarán tres veces por semana (martes, jueves y sábados) hasta su cierre definitivo el 31 de marzo de 2026.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: La única aerolínea peruana que te deja llevar tu equipaje gratis en todos sus vuelos

lr.pe

Latam y Sky Airlines cierran rutas internacionales ante la entrada de vigencia de la TUUA

LATAM Airlines Perú también anunció el cierre de una ruta internacional: la cancelación definitiva del tramo Lima–La Habana a partir del 11 de marzo de 2026. La aerolínea explicó que la decisión obedece a la falta de viabilidad financiera, agravada por la próxima entrada en vigencia de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, que afecta especialmente a los pasajeros en conexión internacional, quienes representan cerca del 70 % de los usuarios de esa ruta. Este anuncio se realizó antes que el de Sky Airlines.

Según LATAM, la medida se toma luego de más de 23 meses operando la ruta entre Perú y la ciudada cubana, tiempo en el que se transportó a más de 110.000 pasajeros. Al igual que Sky, la aerolínea advirtió que la imposición de la TUUA podría motivar a los viajeros a elegir otras aerolíneas donde no se aplica este cobro, lo que afectaría la competitividad de la ruta frente a la oferta regional.

PUEDES VER: ¿Qué nacionalidad tiene un bebé que nace en pleno vuelo? Esto dice la ley internacional y los convenios aeronáuticos

lr.pe

Soluciones disponibles tras la cancelación de vuelos Lima–La Habana de Latam

La aerolínea de Latam en su comunicado lamentó los inconvenientes hacia sus clientes tras la cancelación total de los vuelos programados a partir de la fecha de cancelación (11 de marzo de 2026), por lo que ofreció soluciones para todos los clientes que tengan vuelos programados a partir de la fecha:

  • Adelanto del vuelo
  • Reembolso del costo total del pasaje
  • Quienes deseen conservar su itinerario serán contactados por LATAM, que les brindará alternativas a través de otros operadores.

PUEDES VER: Indecopi multa con más de S/16.000 a Latam por discriminación hacia una pasajera con paraplejia en Arequipa

lr.pe

LAP se pronuncia sobre la TUUA y el impacto en las aerolíneas

Lima Airport Partners (LAP) rechazó que la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia tenga un impacto directo en las decisiones comerciales de las aerolíneas, como argumentaron LATAM Airlines Perú y Sky Airlines tras anunciar la cancelación de sus rutas Lima–La Habana y Lima–Cancún, respectivamente. En respuesta, LAP afirmó: “Estas decisiones responden a factores internos de gestión y a la dinámica del mercado aéreo internacional, que evoluciona constantemente”.

LAP aclaró que la TUUA no constituye un cobro nuevo, sino la aplicación de un mecanismo contractual vigente desde 2013. “La aplicación de la tarifa, reconocida por el Estado y supervisada por Ositrán, no es un cobro adicional, sino la ejecución de un mecanismo contractual vigente desde 2013, en estricto cumplimiento de la Adenda 6 del contrato de concesión”. Además, destacó que “el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez representa una de las inversiones privadas más importantes del país” y reiteró que “garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión y de las normas regulatorias vigentes es esencial para la confianza de las empresas extranjeras que apuestan por el país”.

¿Qué es la TUUA?

De acuerdo con Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la TUUA fue aprobada como parte de la Adenda 6 del contrato de concesión con el Estado. Ositrán estableció el monto en US$ 10,74 (sin IGV) para conexiones internacionales y US$ 6,79 (sin IGV) para conexiones nacionales. Esta tarifa se cobra a los pasajeros por el uso de la infraestructura y los servicios brindados durante su tránsito por el aeropuerto.

Notas relacionadas
SKY resalta el valor cultural del Perú hablando en quechua, aimara y español

SKY resalta el valor cultural del Perú hablando en quechua, aimara y español

LEER MÁS
SKY Airlines y Latam reinician vuelos hacia el aeropuerto de Jauja luego de 3 meses de suspensión

SKY Airlines y Latam reinician vuelos hacia el aeropuerto de Jauja luego de 3 meses de suspensión

LEER MÁS
Aerolínea Sky cierra todas sus operaciones en Aeropuerto de Jauja, administrado por Corpac, por mal estado de pista de aterrizaje

Aerolínea Sky cierra todas sus operaciones en Aeropuerto de Jauja, administrado por Corpac, por mal estado de pista de aterrizaje

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

LEER MÁS
Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

LEER MÁS
Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

LEER MÁS
¿Quién es Denisse Miralles, nueva ministra de Economía? Conoce su perfil y hoja de vida

¿Quién es Denisse Miralles, nueva ministra de Economía? Conoce su perfil y hoja de vida

LEER MÁS
Retiro AFP: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad por año, ¿Qué entidades financieras lideran?

Retiro AFP: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad por año, ¿Qué entidades financieras lideran?

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bolivia: escasez de combustibles afecta distribución de material para elecciones presidenciales

¡'Yo soy' ya tiene a su Michael Jackson! Mujer arequipeña conquista al jurado con su imitación del 'Rey del Pop'

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Economía

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Retiro AFP: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad por año, ¿Qué entidades financieras lideran?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025