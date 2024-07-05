En el sector de la aviación en Perú, una aerolínea ha logrado destacarse por su política de equipaje sin costo adicional. Mientras que otras compañías cobran tarifas extra por el equipaje, esta aerolínea permite a los pasajeros llevar lo necesario sin preocuparse por cargos adicionales, haciendo el viaje más cómodo y práctico. Además, esta propuesta se complementa con una variedad de servicios que mejoran la experiencia del usuario, como la selección gratuita de asientos.

¿Qué aerolínea ofrece el servicio de equipaje gratuito?

En el competitivo mercado de la aviación en Perú, Star Perú se distingue por su exclusiva política de equipaje, que permite a los pasajeros llevar tanto equipaje de mano como de bodega sin costo adicional en todos sus vuelos nacionales. Esta estrategia, vigente desde hace varios años, ha posicionado a la aerolínea como la preferida entre los viajeros que valoran la comodidad y la conveniencia al organizar sus viajes.

Es importante señalar que el equipaje de mano está limitado a una pieza, la cual incluye los efectos personales que el pasajero lleva sin costo en la cabina del avión, bajo su propia custodia y responsabilidad. Además, debe cumplir con las dimensiones y peso permitidos según la franquicia libre establecida.

Star Perú es una aerolínea 100% peruana. Foto: Andina

¿Qué otros servicios ofrece Star Perú?

Convencidos de que la comodidad y la satisfacción de sus pasajeros son prioridades absolutas, Star Perú va más allá del equipaje gratis y ofrece una serie de servicios adicionales que mejoran su experiencia:

El usuario puede elegir su asiento sin costo : al comprar el boleto, puede seleccionar el asiento que prefiera en el avión, sin cargos adicionales.

: al comprar el boleto, puede seleccionar el asiento que prefiera en el avión, sin cargos adicionales. Check-in digital rápido y sencillo : olvídese de las filas en el aeropuerto. Star Perú permite realizar el check-in de manera rápida y sencilla.

: olvídese de las filas en el aeropuerto. Star Perú permite realizar el check-in de manera rápida y sencilla. Flota moderna y segura: disfrute de un viaje placentero y seguro a bordo de los aviones Boeing 737-300 y Bombardier Dash 8-Q402, que están en óptimas condiciones y reciben mantenimiento constante.

Star Perú llega a 7 destinos nacionales. Foto: Aviacionline

¿A qué destinos llega Star Perú?

Con una amplia red de rutas nacionales, esta aerolínea llega a los rincones más fascinantes del Perú:

Chiclayo

Pucallpa

Lima

Cajamarca

Iquitos

Huánuco

Tarapoto

¿Hace cuántos años se creó Star Perú?

Star Perú nació en 1997 con el objetivo de brindar soluciones de transporte aéreo eficientes y confiables. En sus inicios, la aerolínea se dedicaba principalmente al transporte de carga y vuelos chárter, pero su visión de crecimiento la llevó a incursionar en el mercado de vuelos comerciales a partir de 2004.

Desde entonces, ha experimentado un crecimiento sostenido, ha renovado su flota de aviones, ha incorporado nuevos destinos y ha consolidado su posición como una de las aerolíneas más queridas por los peruanos. A lo largo de sus más de 25 años de trayectoria, la compañía ha mantenido su compromiso con la calidad, la seguridad y la satisfacción de sus pasajeros, convirtiéndose en una referencia de excelencia en el sector aéreo nacional.

Star Perú recorre varias ciudades del Perú. Foto: Turiweb

¿Qué otras aerolíneas operan en el Perú?

Latam - Perú

Sky Airline Perú

Jetsmart

¿Cuál es el Instagram oficial de Star Perú?

La aerolínea Star Perú es muy activa en la red social de Instagram. Ahí podrás encontrar todas las ofertas de viaje que ofrezcan. Puedes encontrarlos como aerolineas_starperu.

Instagram oficial de la aerolínea Star Perú. Foto: captura de pantalla

¿Cómo puedo comunicarme con Star Perú?

Si tienes alguna duda sobre tus pasajes o las condiciones del servicio de Star Perú, puedes comunicarte a su central telefónica (01) 705-9000. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

¿Cuál es la oficina de Star Perú en Lima?

La aerolínea Star Perú cuenta con una oficina principal en la avenida José Pardo 495, en el distrito de Miraflores. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Cuál es el vuelo más corto que sale de Lima?

De acuerdo con la página web Flight Connections, portal que brinda información sobre viajes comerciales directos en todo el mundo, el vuelo sin escalas más corto que sale del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el de Lima-Jauja. Esta ruta recorre en promedio de 180 kilómetros. De acuerdo con el portal anteriormente mencionado, el viaje tiene una duración de 50 minutos; sin embargo, según el canal de YouTube Edén de Viaje, esta ruta se puede hacer hasta en 29 minutos.

El vuelo más corto del Perú es entre Lima y Jauja. Foto: Andina

