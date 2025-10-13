Retiro AFP 2025: Riesgos y beneficios de disponer de todos los fondos, según especialistas

Octavo Retiro AFP permite solicitar hasta S/21.400 en Integra, Habitat, Prima y Profuturo. Foto: composición | GLR | Composición El Popular

Octavo Retiro AFP permite solicitar hasta S/21.400 en Integra, Habitat, Prima y Profuturo. Foto: composición | GLR | Composición El Popular

La Ley N.° 32445 autoriza el octavo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) por un monto máximo de hasta 4 UIT (S/21.400). Más de 8 millones de afiliados —entre activos, cesantes y próximos a jubilarse— están habilitados para solicitarlo. El trámite será virtual, mediante los portales oficiales de las AFP: Hábitat, Integra, Prima y Profuturo. Según especialistas, existen beneficios y riesgos de retirar la totalidad de los fondos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Riesgos: lo que advierten los especialistas

De acuerdo con lo informado por La República al día de hoy:

TE RECOMENDAMOS SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Reducción del ahorro previsional: múltiples retiros anteriores han reducido el valor histórico de los fondos; informes citados indican que los retiros han erosionado cerca del 40% del valor histórico de los fondos. Esto aumenta la probabilidad de que los afiliados tengan menos recursos para su jubilación .

múltiples retiros anteriores han reducido el valor histórico de los fondos; informes citados indican que los retiros han erosionado cerca del del valor histórico de los fondos. Esto aumenta la probabilidad de que los afiliados . Cobertura limitada y riesgo generacional: solo 3 de cada 10 trabajadores cotizan regularmente; proyectes (RONIN 360, CIUP) alertan sobre el riesgo de que generaciones futuras lleguen a edad de retiro sin cobertura contributiva suficiente.

solo cotizan regularmente; proyectes (RONIN 360, CIUP) alertan sobre el riesgo de que generaciones futuras lleguen a edad de retiro sin cobertura contributiva suficiente. Costo fiscal y sostenibilidad: evaluaciones anteriores estimaron costos fiscales variables (ej.: Macroconsult vs. Consejo Fiscal), y especialistas advierten que medidas repetidas pueden trasladar costos importantes al Estado.

evaluaciones anteriores estimaron costos fiscales variables (ej.: Macroconsult vs. Consejo Fiscal), y especialistas advierten que medidas repetidas pueden trasladar costos importantes al Estado. Incentivos distorsionados: expertos como Pedro Francke y Enrique Castellanos señalan que las AFP, en un mercado oligopólico, no tienen incentivos fuertes a competir o bajar comisiones; la reforma vigente no resolvería este problema estructural.

expertos como y señalan que las AFP, en un mercado oligopólico, no tienen incentivos fuertes a competir o bajar comisiones; la reforma vigente no resolvería este problema estructural. Incremento de la informalidad: según analistas, algunas medidas recientes podrían encarecer la formalidad y desalentar la cotización regular, perpetuando el problema de baja cobertura.

según analistas, algunas medidas recientes podrían encarecer la formalidad y desalentar la cotización regular, perpetuando el problema de baja cobertura. Posible demora en cobros: por el cronograma escalonado y la verificación, algunos afiliados podrían recibir pagos con retrasos (hasta inicios de 2026 o incluso marzo, en casos específicos).

Beneficios (impacto inmediato)

Alivio económico temporal: recibir hasta S/21.400 en cuatro cuotas puede ser un respiro frente al aumento del costo de vida para afiliados que necesitan liquidez inmediata.

recibir hasta S/21.400 en cuatro cuotas puede ser un respiro frente al aumento del costo de vida para afiliados que necesitan liquidez inmediata. Flexibilidad para quienes no tienen otros ahorros: para cesantes o personas con urgencias, el retiro permite disponer de recursos propios de forma rápida (dentro de los plazos establecidos).

para cesantes o personas con urgencias, el retiro permite disponer de recursos propios de forma rápida (dentro de los plazos establecidos). Trámite 100% digital: se evita desplazarse a oficinas y el proceso es accesible por internet (si el afiliado tiene conectividad).

Octavo Retiro AFP: qué dicen los especialistas y propuestas alternativas (resumidas)

Noelia Bernal (especialista en pensiones e investigadora en la CIUP UP): enfatiza que la baja cobertura del SPP no implica que los jóvenes vayan a quedarse sin pensión automáticamente, sino que refleja una cobertura limitada : solo 3 de cada 10 trabajadores cotizan regularmente. Propone ampliar Pensión 65 gradualmente como alternativa más focalizada y fiscalmente sostenible.

enfatiza que la baja cobertura del SPP no implica que los jóvenes vayan a quedarse sin pensión automáticamente, sino que refleja una : solo 3 de cada 10 trabajadores cotizan regularmente. Propone gradualmente como alternativa más focalizada y fiscalmente sostenible. Pedro Francke (exministro de Economía): critica que las AFP no tienen incentivos a competir ni a bajar precios en el esquema actual; la reforma, según él, no corrige esos incentivos.

critica que las AFP no tienen incentivos a competir ni a bajar precios en el esquema actual; la reforma, según él, no corrige esos incentivos. Enrique Castellanos (docente de la UP): señala que exigir aportes a trabajadores con salarios bajos es difícil y que la solución debe enfocarse en aumentar ingresos reales y formalidad.

señala que exigir aportes a trabajadores con salarios bajos es difícil y que la solución debe enfocarse en aumentar ingresos reales y formalidad. Fernando Cuadros (economista): destaca que solo la mitad de la PEA asalariada accede a empleo formal; los retiros alivian coyunturalmente pero no corrigen problemas estructurales.

Cronograma del octavo Retiro AFP

Inicio del registro: lunes 21 de octubre de 2025 .

lunes . El registro es escalonado según el último dígito del DNI (o letra).

según el (o letra). Formato de pago: el dinero se entregará en cuatro armadas mensuales de 1 UIT (S/5.350) cada una.

el dinero se entregará en de cada una. Primer desembolso: 30 días después del registro (ej.: solicitud del 21/10 → primer pago el 20/11/2025).

30 días después del registro (ej.: solicitud del 21/10 → primer pago el 20/11/2025). Fechas siguientes: 20 dic. 2025; 19 ene. 2026; 18 feb. 2026.

20 dic. 2025; 19 ene. 2026; 18 feb. 2026. Plazo de pago por parte de la AFP: hasta 30 días hábiles desde la fecha de registro, contados para el primer desembolso.

hasta desde la fecha de registro, contados para el primer desembolso. Retenciones: la norma permite que las AFP retenzcan hasta 30% de cada retiro por deudas alimentarias.

Retiro AFP: fechas de registro por último dígito del DNI

Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre

21 de octubre, 19 de noviembre DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre → pago 20 de noviembre

22 y 23 de octubre → pago 20 de noviembre DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre → pago 21 de noviembre

24 y 27 de octubre → pago 21 de noviembre DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre → pago 24 de noviembre

28 y 29 de octubre → pago 24 de noviembre DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre → pago 25 de noviembre

30 y 31 de octubre → pago 25 de noviembre DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre → pago 26 de noviembre

3 y 4 de noviembre → pago 26 de noviembre DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre → pago 27 de noviembre

5 y 6 de noviembre → pago 27 de noviembre DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre → pago 28 de noviembre

7 y 10 de noviembre → pago 28 de noviembre DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre → pago 1 de diciembre

11 y 12 de noviembre → pago 1 de diciembre DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre → pago 2 de diciembre

13 y 14 de noviembre → pago 2 de diciembre DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre → pago 3 de diciembre

17 y 18 de noviembre → pago 3 de diciembre Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero (fechas de acceso general)

Nota práctica: según el cronograma y la verificación de cada AFP, algunos afiliados —dependiendo de su fecha de registro— podrían recibir el primer desembolso en diciembre o, en casos concretos, incluso en marzo de 2026, advirtió el profesor Jorge Carrillo de la Pacífico Business School.

Cómo registrarse para el octavo Retiro AFP

Accede al portal oficial de tu AFP: Hábitat, Integra, Prima o Profuturo —cuando tu fecha esté habilitada. Identifícate con tu número de DNI (si tu DNI termina en letra, sigue la fecha asignada a “Letra”). Completa el formulario en línea con tus datos personales y bancarios (se sugiere ingresar el número de cuenta no interbancario si corresponde). Selecciona la modalidad de cobro y proporciona la cuenta donde quieres el depósito. Ten presente que el Banco de la Nación solo atenderá desembolsos para afiliados domiciliados en zonas donde sea la única entidad financiera disponible (según Profuturo AFP). Envía la solicitud y conserva el comprobante o captura de pantalla. La AFP verificará tus datos y, si todo es correcto, realizará el desembolso según el calendario de pagos (en cuatro armadas). Si tienes deudas alimentarias, podrían retenerte hasta 30% del monto solicitado.

Atención

Las AFP pueden retener hasta 30% por deudas alimentarias .

. Banco de la Nación sólo entregará pagos en zonas donde sea la única entidad disponible.

sólo entregará pagos en zonas donde sea la única entidad disponible. Conserva el comprobante digital de tu solicitud.

Preguntas frecuentes sobre el Retiro AFP