El sol peruano se aprecia 0,14% y mantiene un perfil estable ante cautela del mercado

El sol peruano cerró la jornada del lunes con una apreciación moderada de 0,14%, al ubicarse en S/3,4553 por dólar, luego de abrir en S/3,4603, registrar un máximo de S/3,4654 y un mínimo de S/3,4529.

La sesión se caracterizó por un comportamiento estable y ordenado del tipo de cambio, en medio de una menor demanda de divisas corporativas y expectativas prudentes frente a los próximos catalizadores macroeconómicos: la decisión de tasas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el nuevo dato de balanza comercial, que marcarán el rumbo del sol en los siguientes días.

BBVA y Deutsche Bank ven fundamentos sólidos para el sol

El entorno económico peruano mantiene un tono mixto. De un lado, BBVA Research proyecta un crecimiento de 3,1% para 2025 y 2026, apoyado en la moderación de la inflación, la recuperación del consumo privado y el impulso de nuevos proyectos mineros. Estas condiciones, señala, sustentan la confianza en la solidez macroeconómica del país.

Por su parte, Deutsche Bank destacó el creciente interés de los inversionistas internacionales por diversificarse hacia activos peruanos, atraídos por la estabilidad fiscal y las tasas reales positivas, lo que refuerza la demanda por instrumentos en soles y sostiene la fortaleza cambiaria.

Riesgos fiscales y políticos moderan el optimismo

No obstante, persisten focos de riesgo. La OCDE advirtió que el continuo apoyo financiero a Petroperú representa un potencial riesgo para las cuentas públicas, al incrementar la vulnerabilidad de la deuda soberana y afectar la calificación crediticia del país. Cualquier nuevo rescate o transferencia extraordinaria —alertó el organismo— podría deteriorar la percepción de sostenibilidad fiscal y presionar el tipo de cambio al alza.

A nivel político, el escenario sigue tensionado. Las respuestas del Ejecutivo ante la reciente ola de extorsiones, junto con la polémica intención de la presidenta Dina Boluarte de retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han elevado la incertidumbre institucional, un factor que el mercado sigue con atención ante su impacto potencial sobre la inversión extranjera.

BCRP tendría margen para mantener su política monetaria

A pesar de los riesgos, los fundamentos macroeconómicos del Perú se mantienen entre los más sólidos de la región, con proyecciones de superávit en cuenta corriente y estabilidad en las variables externas.

Este contexto, y de acuerdo con Felipe Mendoza, Analista de mercados ATFX LATAM, ofrece al BCRP margen para mantener una postura prudente en materia monetaria, posiblemente optando por una pausa en el recorte de tasas esta semana, a fin de reforzar el ancla inflacionaria y sostener la estabilidad cambiaria.

En el corto plazo, el sol peruano podría fluctuar en un rango operativo entre S/3,44 y S/3,48 por dólar, dependiendo del tono del comunicado del BCRP y de la lectura de la balanza comercial. Un mensaje de continuidad y cautela monetaria, acompañado de datos positivos de comercio exterior, reforzaría el sesgo apreciativo actual. En cambio, noticias adversas sobre Petroperú o fricciones institucionales podrían generar correcciones puntuales.

En síntesis, la moneda peruana mantiene un perfil de estabilidad con ligera tendencia a la apreciación, respaldada por flujos locales, disciplina fiscal y un entorno externo favorable, aunque su desempeño continuará condicionado al manejo político y la credibilidad en las finanzas públicas.