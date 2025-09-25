Perú logrará superávit comercial récord de US$30.000 millones en 2025

El superávit comercial se produce cuando el valor de las exportaciones de un país supera al de sus importaciones. Foto: Andina

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta que el país alcanzará un superávit comercial histórico de US$30.000 millones al cierre de 2025, impulsado por los altos precios de los metales y la mejora en los términos de intercambio. Además, estima que en 2026 este resultado se ampliará a US$32.000 millones, reforzando la posición externa del país en medio de la incertidumbre global.

De acuerdo con el Reporte de Inflación de septiembre, los términos de intercambio crecerán cerca de 14% este año, muy por encima del 10% previsto anteriormente, gracias a la solidez del oro y el cobre. En paralelo, la cuenta corriente mantendría un superávit de 1,9% del PBI en 2025 y de 2,0% en 2026, consolidando la fortaleza de la balanza externa.

¿Qué es un superávit comercial?

El superávit comercial se produce cuando el valor de las exportaciones de un país supera al de sus importaciones en un periodo determinado. En el caso del Perú, este resultado refleja principalmente la venta de minerales como cobre, oro y zinc al exterior, frente a un menor nivel de compras de bienes y servicios del extranjero.

Un superávit elevado, como el proyectado para 2025 y 2026, significa mayor ingreso de divisas, lo que fortalece la balanza de pagos, da soporte a la estabilidad del tipo de cambio y genera un colchón de liquidez frente a shocks externos.

Crecimiento e inflación bajo control

El BCRP también revisó al alza la proyección de crecimiento del PBI de 3,1% a 3,2% para 2025, apoyado en un mayor dinamismo de la demanda interna, que avanzaría 5,1%. Dentro de este componente, el consumo privado crecería 3,5% y la inversión privada 6,5%. Para 2026, se mantuvo sin cambios la estimación de 2,9% de expansión del producto.

En cuanto a los precios, la inflación cerraría en 1,7% en 2025 (desde 1,8% previsto en junio) y en 2,0% el próximo año, permaneciendo dentro del rango meta. “Si la inercia se mantiene a este nivel, tal vez haya que corregir la proyección al alza”, señaló Julio Velarde, presidente del BCRP.

Un entorno internacional favorable

El contexto global también juega a favor. Tras el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal de EE.UU., el oro marcó un récord intradía de US$3.738 por onza y la plata alcanzó máximos no vistos desde 2011, mientras el cobre se mantiene en niveles elevados. Estos precios sostienen las exportaciones peruanas, que representan la principal fuente de divisas.

Pese a la ligera depreciación del sol en la semana, que cerró en torno a S/3,50 por dólar, la combinación de superávit comercial récord, baja inflación y deuda pública controlada (32% del PBI) refuerza la posición macroeconómica del país frente a los choques externos.