HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?
¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     ¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     ¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

'Monstruo' confirma que recibía información de la PNP | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Perú logrará superávit comercial récord de US$30.000 millones en 2025

Según el reporte, la mejora en los términos de intercambio refuerza las cuentas externas del país, en un contexto internacional marcado por el recorte de tasas de la Fed y el auge del oro y la plata.

El superávit comercial se produce cuando el valor de las exportaciones de un país supera al de sus importaciones. Foto: Andina
El superávit comercial se produce cuando el valor de las exportaciones de un país supera al de sus importaciones. Foto: Andina

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta que el país alcanzará un superávit comercial histórico de US$30.000 millones al cierre de 2025, impulsado por los altos precios de los metales y la mejora en los términos de intercambio. Además, estima que en 2026 este resultado se ampliará a US$32.000 millones, reforzando la posición externa del país en medio de la incertidumbre global.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el Reporte de Inflación de septiembre, los términos de intercambio crecerán cerca de 14% este año, muy por encima del 10% previsto anteriormente, gracias a la solidez del oro y el cobre. En paralelo, la cuenta corriente mantendría un superávit de 1,9% del PBI en 2025 y de 2,0% en 2026, consolidando la fortaleza de la balanza externa.

TE RECOMENDAMOS

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Qué es un superávit comercial?

El superávit comercial se produce cuando el valor de las exportaciones de un país supera al de sus importaciones en un periodo determinado. En el caso del Perú, este resultado refleja principalmente la venta de minerales como cobre, oro y zinc al exterior, frente a un menor nivel de compras de bienes y servicios del extranjero.

Un superávit elevado, como el proyectado para 2025 y 2026, significa mayor ingreso de divisas, lo que fortalece la balanza de pagos, da soporte a la estabilidad del tipo de cambio y genera un colchón de liquidez frente a shocks externos.

Crecimiento e inflación bajo control

El BCRP también revisó al alza la proyección de crecimiento del PBI de 3,1% a 3,2% para 2025, apoyado en un mayor dinamismo de la demanda interna, que avanzaría 5,1%. Dentro de este componente, el consumo privado crecería 3,5% y la inversión privada 6,5%. Para 2026, se mantuvo sin cambios la estimación de 2,9% de expansión del producto.

En cuanto a los precios, la inflación cerraría en 1,7% en 2025 (desde 1,8% previsto en junio) y en 2,0% el próximo año, permaneciendo dentro del rango meta. “Si la inercia se mantiene a este nivel, tal vez haya que corregir la proyección al alza”, señaló Julio Velarde, presidente del BCRP.

Un entorno internacional favorable

El contexto global también juega a favor. Tras el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal de EE.UU., el oro marcó un récord intradía de US$3.738 por onza y la plata alcanzó máximos no vistos desde 2011, mientras el cobre se mantiene en niveles elevados. Estos precios sostienen las exportaciones peruanas, que representan la principal fuente de divisas.

Pese a la ligera depreciación del sol en la semana, que cerró en torno a S/3,50 por dólar, la combinación de superávit comercial récord, baja inflación y deuda pública controlada (32% del PBI) refuerza la posición macroeconómica del país frente a los choques externos.

Notas relacionadas
El nuevo producto estrella de la agricultura peruana que conquista América del Norte y Europa en 2025: no es el arándano

El nuevo producto estrella de la agricultura peruana que conquista América del Norte y Europa en 2025: no es el arándano

LEER MÁS
EE. UU. y Canadá concentran más del 86% de demanada de las muñequerías peruanas: exportaciones superan los USD 4,7 millones en 2025

EE. UU. y Canadá concentran más del 86% de demanada de las muñequerías peruanas: exportaciones superan los USD 4,7 millones en 2025

LEER MÁS
Exportaciones peruanas sumaron US$46.930 millones hasta julio 2025, con crecimiento de 17,1%

Exportaciones peruanas sumaron US$46.930 millones hasta julio 2025, con crecimiento de 17,1%

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

LEER MÁS
Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de Lambayeque participó en ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas y homenaje a la Virgen de la Merced

Los crímenes del 'Monstruo’: todos los delitos que se le imputan y que podrían darle cadena perpetua

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY y dónde ver por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Economía

El 59% de los créditos de Financiera Confianza está en manos de mujeres

Gestión activa y pasiva: estrategias que definen el rumbo de la inversión

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 25 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "La recompensa debe ir a la policía paraguaya"

Betssy Chávez: Fiscalía solicita al Poder Judicial prohibir a exministra de Pedro Castillo acercarse a embajadas

Morococha: el pueblo expropiado por la minera Chinalco

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota