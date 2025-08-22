HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Deportes

Oro y plata para el Perú en estos Panamericanos Junior 2025

Verónica Huacasi se quedó con el primer puesto en la prueba de atletismo en 3 mil metros con obstáculos; mientras que Sofía del Pilar Gómez conquistó plata en karate.

Verónica Huacasi ganó la de oro.
Verónica Huacasi ganó la de oro. | COP

¡Arriba Perú! La tercera medalla de oro para el Team Perú-COP llegó en la prueba de atletismo. Verónica Huacasi se lució en la prueba de 3.000 metros con obstáculos y luego de registrar un tiempo de 10min 20s 55c se subió a lo más alto del podio en estos Panamericanos Junior 2025 que se viene desarrollando en Asunción, Paraguay.

La deportista nacional de 21 años además rompió el récord establecido que había impuesto la brasileña Mirelle da Silva en la edición de Cali Valle 2021 (10:28.69).

“Estoy muy feliz y contenta por este logro. Agradezco al IPD y a todos los peruanos por el apoyo brindado”, dijo muy entusiasmada Huacasi al finalizar la competencia.

En la prubea, en el segundo lugar quedó Colombia con Laura Camargo como representante con un tiempo de 10:28.69. Mientras que el podio lo completó la mexicana Sofía Peña registrando 10:44.15.

En tanto, Sofía del Pilar Gómez también brilló con luz propia en estos Panamericanos. Demostrando técnica, garra y poniéndole mucho corazón, se quedó con la presea de plata en karate en la modalidad combate -55 kg.

La delegación nacional suma 21 medallas divididas en tres de oro para Renzo Fukuda (esgrima), Tiago Ledgard,

Ariana Urrea, Alexa Vegas de los Ríos y Alejandro del Valle (golf mixto). Cuatro de plata obtenidas por Valentina Porcella (tiro), Luciana y Amaro Castillo (squash mixto), Mateo Argomedo y Fabiana Varillas (taekwondo) y 14 de bronce.

Notas relacionadas
Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

LEER MÁS
Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 EN VIVO: así va el medallero del team Perú tras el oro de Renzo Fukuda

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 EN VIVO: así va el medallero del team Perú tras el oro de Renzo Fukuda

LEER MÁS
El Team Perú suma más medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

El Team Perú suma más medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

LEER MÁS
Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

LEER MÁS
Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

LEER MÁS
Erick Noriega se ganó a los hinchas de Gremio por hablar portugués en su presentación: la curiosa razón por la que el peruano domina el idioma

Erick Noriega se ganó a los hinchas de Gremio por hablar portugués en su presentación: la curiosa razón por la que el peruano domina el idioma

LEER MÁS
Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

LEER MÁS
Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Deportes

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota