Oro y plata para el Perú en estos Panamericanos Junior 2025

¡Arriba Perú! La tercera medalla de oro para el Team Perú-COP llegó en la prueba de atletismo. Verónica Huacasi se lució en la prueba de 3.000 metros con obstáculos y luego de registrar un tiempo de 10min 20s 55c se subió a lo más alto del podio en estos Panamericanos Junior 2025 que se viene desarrollando en Asunción, Paraguay.

La deportista nacional de 21 años además rompió el récord establecido que había impuesto la brasileña Mirelle da Silva en la edición de Cali Valle 2021 (10:28.69).

“Estoy muy feliz y contenta por este logro. Agradezco al IPD y a todos los peruanos por el apoyo brindado”, dijo muy entusiasmada Huacasi al finalizar la competencia.

En la prubea, en el segundo lugar quedó Colombia con Laura Camargo como representante con un tiempo de 10:28.69. Mientras que el podio lo completó la mexicana Sofía Peña registrando 10:44.15.

En tanto, Sofía del Pilar Gómez también brilló con luz propia en estos Panamericanos. Demostrando técnica, garra y poniéndole mucho corazón, se quedó con la presea de plata en karate en la modalidad combate -55 kg.

La delegación nacional suma 21 medallas divididas en tres de oro para Renzo Fukuda (esgrima), Tiago Ledgard,

Ariana Urrea, Alexa Vegas de los Ríos y Alejandro del Valle (golf mixto). Cuatro de plata obtenidas por Valentina Porcella (tiro), Luciana y Amaro Castillo (squash mixto), Mateo Argomedo y Fabiana Varillas (taekwondo) y 14 de bronce.