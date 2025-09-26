Día del Shopping 2025: ¿qué es, cuándo inicia y cuáles son las promociones que se ofrecen?

El Día del Shopping en el Perú se dará este sábado 27 y domingo 28 de septiembre y diversas tiendas a nivel nacional, las marcas ofrecerán descuentos en distintos productos. Según la Asociación de Centros Comerciales del Perú, para esta edición, se prevé la asistencia de más de cuatro millones de personas en los diferentes malls.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Estas fechas son aprovechadas para hacer compras con descuentos. Tiendas como GAP, Sfera, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Columbia y Hush Puppies ofrecerán descuentos especiales.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Día del Shopping 2025: ¿qué descuentos se ofrecerán?

Para el Día del Shopping, los rubros de moda y calzado presentarán múltiples alternativas con descuentos pensados para distintos segmentos de consumidores. Marcas como Almendra aplicarán rebajas de hasta el 30% en prendas femeninas seleccionadas. Kayser, por su parte, anunció promociones que llegan hasta el 40% en toda su tienda, mientras que Pieers ofrecerá un descuento general del 50% en toda su colección.

Además, para el calzado infantil, Bubblegummers lanzará precios especiales y Colloky tendrá la promoción de llevar tres prendas por el precio de dos. Finalmente, en el segmento de belleza y cuidado personal, marcas como L’Oréal Paris, La Roche Posay y Maybelline reducirán sus precios hasta en un 30% en productos de skincare y cosméticos seleccionados.

¿Qué es el Día del Shopping?

El Día del Shopping es una iniciativa comercial que se lleva a cabo en varios países de Latinoamérica, incluyendo el Perú, con el propósito de fomentar el consumo interno y estimular la economía a través de significativos descuentos, ofertas especiales y actividades destacadas en centros comerciales y tiendas por departamento.

Durante este evento, que generalmente se realiza en el mes de septiembre, los consumidores tienen la oportunidad de adquirir productos de diversas categorías como moda, tecnología, gastronomía y entretenimiento a precios reducidos, brindando una experiencia similar al conocido "Black Friday" pero adaptada a las particularidades del mercado local.