"Dina Boluarte se acobardó en el tema de Tía María": vocero de Valle de Tambo, tras el mensaje a la nación

Agricultores del Valle de Tambo, en Arequipa, señalaron que, si bien en el mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte, este 28 de julio, no mencionó ninguna palabra sobre el inicio de los proyectos “Tía María” y “La Tapada”. Indicaron que esto es el resultado de sus jornadas de lucha, pero que no bajarán la guardia. Los agricultores temían que la presidenta indicara que estos proyectos ya deberían haber comenzado; eso significaría que las protestas volverían nuevamente.

“Pensamos que la presidenta ha retrocedido para que el pueblo ¡no se levante otra vez! Se acobardó en el tema de Tía María. Esto es gracias a las mujeres que luchan, a las caravanas rodantes y a las respuestas de las fuerzas vivas. En la agenda del gobierno siempre ha estado el proyecto, pero ahora Dina se ha acobardado. Sabemos que Tía María cuenta con todo el apoyo total del gobierno, pero al dar el mensaje se ha mostrado tímida. Sin embargo, eso no significa que vamos a bajar la guardia”, indicó Miguel Meza, agricultor y vocero del Valle de Tambo.

Asimismo, los principales voceros y agricultores del Valle de Tambo, una vez finalizado el mensaje a la nación y al no escuchar que el proyecto minero seguiría adelante, dieron su pronunciamiento a la prensa local, abrazados en señal de un triunfo temporal, como lo denominaron.

PUEDES VER: Dina Boluarte evitó saludar a la población que no formó parte de las tribunas oficiales

Continuarán con diligencias legales

Por otro lado, mencionaron que se dirigirán a Lima para continuar con las diligencias legales en contra de los proyectos mineros de Southern. Dijeron: “Iremos a Lima para hacer presión y que el juez dicte que ‘Tía María’ y ‘La Tapada’ no avanzan, porque el estudio de impacto ambiental está caducado.” Expresaron.

¿Cuál fue la causa de que la presidenta no mencione el proyecto minero?

Para los voceros agricultores, el gobierno planea un posible "engaña muchachos" o que ya tengan sobre la mesa, tanto el gobierno como la minera, que el proyecto estaría en etapa de construcción.

¡Sabemos que Tía María está en camino! Hemos observado “huacos” o vehículos de carga pesada, palas hidráulicas, para la construcción de Tía María. No podemos confiarnos. Si nos hubiéramos quedado callados, no habríamos realizado estos paros de ayer, anteayer. Muy probablemente, se hubiera anunciado el inicio de la construcción de Tía María. No nos confiamos», declaró Jorge del Carpio, dirigente de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) y vocero del Valle de Tambo.