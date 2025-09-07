urante el primer semestre, la inversión minera totalizó en US$2.306 millones. Especialistas dudan que se cumpla la meta proyectada por el Minem para 2025: US$6.000 millones. Foto: Comex

urante el primer semestre, la inversión minera totalizó en US$2.306 millones. Especialistas dudan que se cumpla la meta proyectada por el Minem para 2025: US$6.000 millones. Foto: Comex

El precio del oro cerró la semana con otro máximo histórico al superar el umbral de los US$3.500 por onza, impulsado por la expectativa de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y la debilidad del dólar. Este ciclo alcista sigue llamando la atención de especialistas, puesto que nuestro país no estaría aprovechando su potencial aurífero.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De acuerdo con el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, existe un estancamiento de la producción nacional de oro debido a que ya “no hay grandes proyectos de inversión” como antes. Si uno revisa la cartera actual publicada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se encontrará con tan solo 10 de estos proyectos, que representan una inversión conjunta de US$8.201 millones, equivalente al 12,8% del total.

PUEDES VER: Demanda de comunidades logra suspender proyecto de exploración minera en cerro Colpayoc de Cajamarca

“Ya no hay una mina como Yanacocha o Pierina. Todos los proyectos que están en la cartera son de menor envergadura y no son de clase mundial, los cuales implican miles de millones de dólares de inversión y que, cuando entran en operación, conllevan a un incremento importante en la producción del mineral”, explicó De Echave a La República.

En cuanto a la exploración minera, el Minem registra un total de 80 proyectos este año, cuya inversión estimada alcanza los US$727,5 millones. De estos planes, 11 tienen como producto principal al oro por cerca de US$181 millones, lo cual evidencia un retroceso frente a los 12 proyectos contabilizados en el 2024 por US$ 190,8 millones.

Al analizar el documento de actualización hasta agosto, se puede apreciar que la compañía de Minas Buenaventura concentra las iniciativas con una mayor inversión a través de sus proyectos San Gabriel (Moquegua) por US$39,3 millones y Tambomayo (Arequipa) por US$107 millones, que además resulta ser un brownfield -trabaja con infraestructuras o sistemas existentes- en etapa de evaluación de su instrumento de gestión ambiental.

Salvo los proyectos mencionados anteriormente, los restantes alcanzan montos más pequeños de inversión que ascienden a US$35,1 millones. Del total, solo cinco consiguieron la autorización para realizar actividades de exploración: La Zanja en Cajamarca (US$10 millones) y Usicayos de la empresa Palamina S.A.C. en Puno (US$6,4 millones).

A la ausencia de grandes inversiones mineras, hay que sumarle otro factor que ha influido en el retroceso de la producción aurífera formal: el avance de la minería informal e ilegal en nuestro país. De acuerdo con Miguel Cardozo, ingeniero geólogo y miembro del Comité del Congreso Mundial de Minería 2026, las exportaciones de oro ilícito alcanzarían los US$12.000 millones este año.

“Esto es una diferencia brutal si comparamos con los US$2.500 o US$2.700 millones en el caso de la minería formal. Al respecto, no se ven acciones concretas y seguras de que esto va a mejorar. Se necesita una acción política que limpie el territorio de la minería ilegal, que ya entró a actuar sobre el cobre. De lo contrario, las mafias se van a volver más peligrosas”, alertó Cardozo.

En junio, la extracción del metal dorado alcanzó los 8,9 millones de gramos finos. Si bien existe un crecimiento de 7% con respecto al mismo mes del año anterior, el resultado no ha podido evitar una contracción de 4,4% a nivel semestral al anotar una producción de más de 51 toneladas.

Exploración de cobre crece

Sin lugar a dudas, en la cartera de proyectos mineros predominan los cupríferos. En total, son 36 a nivel nacional, que suman una inversión de US$45.749 millones, lo que representa el 71,4% del presupuesto global. A juicio de Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), pese a que el precio promedio del cobre se ha disparado de US$3,80 en el 2024 a US$4,49 por libra, no existen grandes proyectos como el de Quellaveco en Moquegua, que inició operaciones en el 2022 y que ha sido protagonista de conflictos sociales.

No es el único caso. Ya es conocida la oposición de la población del Valle de Tambo, en Arequipa, contra el proyecto minero Tía María a cargo de la empresa de capitales mexicanos Southern. En los últimos años, tres gobiernos distintos intentaron sacarlo adelante y fracasaron. Por otro lado, hacia el primer semestre de este año, la producción de cobre creció 3,5% frente al mismo periodo del 2024 y las empresas con los niveles más altos fueron las estatales chinas: Las Bambas (69%), Chinalco (47,1%) y Marcobre (21,5%). A contraparte, aquellas compañías que registraron resultados en rojo fueron Antapaccay (-30,8%), Antamina (-26%) y Southern (-0,02%).

PUEDES VER: Perú arriesga inversiones pese a que Alemania duplicará su demanda de cobre al 2035

En materia de exploración del metal rojo, la cartera de proyectos asciende a 47 por un monto superior a los US$ 344 millones, lo que evidencia un incremento frente al dato del 2024, cuando había 40 planes por más de US$254 millones. Destacan Quicay II a cargo de la Corporación Centauro en Pasco (US$28,5 millones), Soledad de Chacana Resources en Áncash (US$23 millones), María Reyna de Hudbay en Cusco (US$13,3 millones), entre otros.

“En el caso del oro, los proyectos son contados con los dedos y los más importantes son liderados por la minera Buenaventura. En cambio, el cobre representa el grueso de la cartera. Se sabe que los precios van a seguir subiendo y que al 2030, habrá un desequilibro de no menos de dos millones de toneladas de este metal”, explicó Manco.

Proyecciones

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, declaró a RPP Noticias que se tienen más de US$1.000 millones comprometidos en exploraciones y que las inversiones mineras alcanzarán alrededor de US$6.000 millones al cierre del 2025.

Para Manco y De Echave, Montero peca de optimista. Recuerdan que el año pasado, se cerró con una cifra cercana a los US$5.000 millones y que lo más probable es que el Perú se mantenga en los niveles similares a los últimos cinco años. Y es que el escenario no es el mismo del 2013 o 2014, periodos en los que se desarrollaban grandes proyectos mineros y se bordeaban los US$9.000 millones.