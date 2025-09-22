HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?
¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?     ¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?     ¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?     
Economía

ChatGPT sube de precio: versión PLUS ya no costará $20 en Perú desde octubre, especialista revela la razón del alza y cuanto costará

OpenAI anunció un incremento del 18% en el precio de la suscripción a ChatGPT Plus en Perú, aplicable desde el 1 de octubre de 2025, por el cobro del IGV. Esta medida es parte de la normativa tributaria vigente.

ChatGPT sube de precio a su versión PLUS y ya no costará $20 en Perú
ChatGPT sube de precio a su versión PLUS y ya no costará $20 en Perú | Foto: composición LR/androidauthority/Andina.

OpenAI confirmó que, desde el 1 de octubre de 2025, la suscripción a ChatGPT Plus en el Perú tendrá un incremento del 18% debido a la aplicación del Impuesto General a las Ventas (IGV). Esta medida forma parte de la normativa tributaria que exige a las plataformas digitales extranjeras cobrar el impuesto a los usuarios peruanos que acceden a sus servicios, tal como ya ocurre con Netflix, Spotify, Airbnb y otras aplicaciones internacionales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión se sustenta en el Decreto Legislativo N.° 1623 y el Decreto Supremo N.° 157-2024-EF, normas aprobadas en 2024 que hoy obligan a los proveedores digitales a registrarse en la SUNAT y a trasladar el IGV al consumidor final. En diálogo con La República, la abogada tributarista Rosa Chevarría explicó que el recargo aplicará directamente a las personas naturales sin RUC, mientras que las empresas o negocios deberán autodeclarar el impuesto ante la SUNAT.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: 'Tasa Netflix' ya no aplica desde octubre 2024 en Perú: ¿cuándo aumentarán los precios de los servicios de streaming?

lr.pe

¿Por qué Open AI aumentará el servicio de ChatGPT Plus en Perú?

Open AI aumentará el precio del servicio Plus de ChatGPT a razón del Decreto Legislativo No. 1623, publicado el 4 de agosto de 2024, y su reglamentación en el Decreto Supremo No. 157-2024-EF, que estableció que los servicios digitales extranjeros que operan en Perú empiecen a cobrar IGV desde el 1 de octubre de 2024.

La empresa tecnológica confirmó que aplicará un cargo adicional por IGV a aquellos usuarios que no tengan RUC que los identifique como personas naturales, debido a que la ley vigente obliga a los proveedores extranjeros a retener este impuesto únicamente a ciudadanos que no realicen actividades empresariales. Mientras las personas jurídicas (una sociedad o una persona con negocio) estarán obligadas a declarar y pagar el impuesto directamente a la SUNAT

ChatGPT Plus subirá de precio en Perú desde octubre. Foto: Freepik.

ChatGPT Plus subirá de precio en Perú desde octubre. Foto: Freepik.

“Si un usuario de ChatGPT no está registrado en el RUC (un trabajador en planilla, por ejemplo), o estándolo, tiene un RUC como trabajador independiente (cuarta categoría), a partir de octubre verá incrementado el costo del servicio pues OpenAI agregará el IGV (18%) al precio de la suscripción. Si el usuario de ChatGPT es una empresa o persona natural con negocio, debería ser el usuario quien cumpla con pagar el IGV a SUNAT. En ambos casos, entonces, el servicio termina costando igual, con la única diferencia que para las personas naturales este será un gasto irrecuperable mientras que las empresas o negocios pueden usar el IGV pagado como crédito fiscal”, detalló.  

A partir del 1 de octubre de 2025, los usuarios de este servicio dejarán de pagar 20 dólares mensuales, equivalentes alrededor de S/70, para tener una nueva tarifa de 23,60 dólares al mes, unos S/. 82,24 aproximadamente según el tipo de cambio actual.

¿Qué otros servicios digitales cobran por IGV en Perú?

ChatGPT no es el único servicio que cobrará por su versión Plus en Perú. Existen otras empresas digitales extranjeras que ya lo hacen. Según Chevarría, todas las empresas extranjeras que operan plataformas de servicios digitales en el Perú y sus clientes se ubican en este país están obligadas a cobrar el IGV (18%) a los usuarios del servicio, para luego pagarlo a la SUNAT.

“Para hacer esto posible, se han establecido normas que obligan a las empresas extranjeras a registrarse en el RUC de SUNAT y designar personas de contacto en Perú para poder declarar y pagar el IGV que recauden de los usuarios locales”, sostuvo.

Actualmente, en la web de la SUNAT se han registrado en el RUC más de 100 proveedores extranjeros, entre los que destacan Netflix, Spotify, Airbnb, Zoom, TikTok y OpenAI.

Notas relacionadas
¿Usas ChatGPT premium? OpenAI anuncia que cobrará impuesto en Perú a partir del 01 de octubre de 2025

¿Usas ChatGPT premium? OpenAI anuncia que cobrará impuesto en Perú a partir del 01 de octubre de 2025

LEER MÁS
Abuelito conmueve al conversar con ChatGPT en su lengua originaria: “Hace tiempo que no hablaba quechua"

Abuelito conmueve al conversar con ChatGPT en su lengua originaria: “Hace tiempo que no hablaba quechua"

LEER MÁS
OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

LEER MÁS
Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

LEER MÁS
La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

Peruanos afiliados a la ONP reciben esta pensión de jubilación si aportaron, como mínimo, durante 10 años: monto se incrementó desde 2025

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Economía

Peruanos afiliados a la ONP reciben esta pensión de jubilación si aportaron, como mínimo, durante 10 años: monto se incrementó desde 2025

Reforma de pensiones perpetúa el oligopolio de las AFP pese a relato fujimorista de "competencia"

Petroperú: MEF aprueba emisión de bonos por más de US$287 millones para cubrir deuda de petrolera

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota