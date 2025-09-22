ChatGPT sube de precio a su versión PLUS y ya no costará $20 en Perú | Foto: composición LR/androidauthority/Andina.

ChatGPT sube de precio a su versión PLUS y ya no costará $20 en Perú | Foto: composición LR/androidauthority/Andina.

OpenAI confirmó que, desde el 1 de octubre de 2025, la suscripción a ChatGPT Plus en el Perú tendrá un incremento del 18% debido a la aplicación del Impuesto General a las Ventas (IGV). Esta medida forma parte de la normativa tributaria que exige a las plataformas digitales extranjeras cobrar el impuesto a los usuarios peruanos que acceden a sus servicios, tal como ya ocurre con Netflix, Spotify, Airbnb y otras aplicaciones internacionales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La decisión se sustenta en el Decreto Legislativo N.° 1623 y el Decreto Supremo N.° 157-2024-EF, normas aprobadas en 2024 que hoy obligan a los proveedores digitales a registrarse en la SUNAT y a trasladar el IGV al consumidor final. En diálogo con La República, la abogada tributarista Rosa Chevarría explicó que el recargo aplicará directamente a las personas naturales sin RUC, mientras que las empresas o negocios deberán autodeclarar el impuesto ante la SUNAT.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Por qué Open AI aumentará el servicio de ChatGPT Plus en Perú?

Open AI aumentará el precio del servicio Plus de ChatGPT a razón del Decreto Legislativo No. 1623, publicado el 4 de agosto de 2024, y su reglamentación en el Decreto Supremo No. 157-2024-EF, que estableció que los servicios digitales extranjeros que operan en Perú empiecen a cobrar IGV desde el 1 de octubre de 2024.

La empresa tecnológica confirmó que aplicará un cargo adicional por IGV a aquellos usuarios que no tengan RUC que los identifique como personas naturales, debido a que la ley vigente obliga a los proveedores extranjeros a retener este impuesto únicamente a ciudadanos que no realicen actividades empresariales. Mientras las personas jurídicas (una sociedad o una persona con negocio) estarán obligadas a declarar y pagar el impuesto directamente a la SUNAT

ChatGPT Plus subirá de precio en Perú desde octubre. Foto: Freepik.

“Si un usuario de ChatGPT no está registrado en el RUC (un trabajador en planilla, por ejemplo), o estándolo, tiene un RUC como trabajador independiente (cuarta categoría), a partir de octubre verá incrementado el costo del servicio pues OpenAI agregará el IGV (18%) al precio de la suscripción. Si el usuario de ChatGPT es una empresa o persona natural con negocio, debería ser el usuario quien cumpla con pagar el IGV a SUNAT. En ambos casos, entonces, el servicio termina costando igual, con la única diferencia que para las personas naturales este será un gasto irrecuperable mientras que las empresas o negocios pueden usar el IGV pagado como crédito fiscal”, detalló.

A partir del 1 de octubre de 2025, los usuarios de este servicio dejarán de pagar 20 dólares mensuales, equivalentes alrededor de S/70, para tener una nueva tarifa de 23,60 dólares al mes, unos S/. 82,24 aproximadamente según el tipo de cambio actual.

¿Qué otros servicios digitales cobran por IGV en Perú?

ChatGPT no es el único servicio que cobrará por su versión Plus en Perú. Existen otras empresas digitales extranjeras que ya lo hacen. Según Chevarría, todas las empresas extranjeras que operan plataformas de servicios digitales en el Perú y sus clientes se ubican en este país están obligadas a cobrar el IGV (18%) a los usuarios del servicio, para luego pagarlo a la SUNAT.

“Para hacer esto posible, se han establecido normas que obligan a las empresas extranjeras a registrarse en el RUC de SUNAT y designar personas de contacto en Perú para poder declarar y pagar el IGV que recauden de los usuarios locales”, sostuvo.

Actualmente, en la web de la SUNAT se han registrado en el RUC más de 100 proveedores extranjeros, entre los que destacan Netflix, Spotify, Airbnb, Zoom, TikTok y OpenAI.