Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Abuelito conmueve al conversar con ChatGPT en su lengua originaria: “Hace tiempo que no hablaba quechua"

Una nieta ayudó a su abuelo a conversar con la inteligencia artificial en Quechua, quien resulto emocionado ante este avance de la tecnología.

Abuelito conversa en quechua con ChatGPT.
Abuelito conversa en quechua con ChatGPT. | Foto: Composición LR/ TikTok

Un adulto mayor se emocionó al poder comunicarse con ChatGPT en su lengua originaria. En un clip que se ha vuelto viral en la plataforma TikTok, se observa cómo un abuelito logra una conversación con la inteligencia artificial en quechua. Al escuchar las respuestas en su idioma, sonríe con alegría, convirtiéndolo en un momento especial. La nieta, llamada Nelly, fue quien compartió el video y comentó: “Hace mucho tiempo que no hablaba quechua cusqueño con alguien”.

PUEDES VER: Cubano que llegó a Perú en busca de mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

lr.pe

Usuarios tienen emotiva reacción ante la conversación en quechua entre adulto mayor y ChatGPT

El clip viral, que ya acumula más de 136.000 visualizaciones en TikTok, logró conmover a los usuarios, quienes se expresaron en la caja de comentarios con tiernas frases: “Su carita de felicidad”, “Qué emoción, ojalá nos hubieran enseñado en el colegio nuestro idioma”, “Me imagino lo emocionado que debe estar, es increíble porque hasta hace poco no existía ni traductor de quechua” y “Se emocionan mucho los abuelitos cuando les hablas en su idioma materno”.

Por otro lado, otras personas resaltaron la importancia de aprender lenguas originarias como el quechua: “Es nuestro idioma, deberíamos saberlo todos los peruanos”, “Es parte de nuestra identidad como peruanos, deberían enseñarlo en todos los colegios” y “Deberían enseñar quechua en los colegios y universidades, eso nos ayudaría a estar más conectados entre peruanos”.

Además, algunos comentaron que no entendían la conversación entre ChatGPT y el adulto mayor: “Traducción, por favor”, “Alguien que traduzca” y “Que alguien lo traduzca”. Mientras tanto, otros usuarios aseguraron que la inteligencia artificial estaba respondiendo lo siguiente: “Le ha preguntado varias veces de dónde es y ChatGPT se cansó de repetir 20.000 veces que era de Lima, tanto que tuvo que hablar en español de nuevo, ja, ja, ja”.

