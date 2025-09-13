¿Usas ChatGPT premium? OpenAI anuncia que cobrará impuesto en Perú a partir del 01 de octubre de 2025

El impuesto será del 18% sobre el costo de ChatGPT Plus. | Foto: AFP

Desde que OpenAI lanzó ChatGPT a finales de 2022, esta inteligencia artificial se ha convertido en la favorita de miles de usuarios, no solo en Perú, sino en todo el mundo. Esto se debe a que no solo responde cualquier pregunta, sino que también puede generar contenidos originales (cuentos, por ejemplo), crear imágenes a partir de texto, entre otras funciones.

Aunque la mayoría de personas usa la versión gratuita de ChatGPT en su día a dia, muchos usuarios prefieren pagar la versión premium, que cuesta 20 dólares al mes, y que permite usar la IA sin restricciones. En caso formes parte de este grupo, te sorprenderás al saber que, a partir del próximo mes, también deberás pagar un impuesto adicional.

OpenAI anuncia impuesto a usuarios de ChatGPT Plus

Varios usuarios de ChatGPT Plus en Perú han recibido un correo electrónico de OpenAI. En este mensaje, la compañía les informa que, desde el 1 de octubre de 2025, les aplicará un impuesto al valor agregado (IVA) en la facturación mensual. Por ese motivo, se les pide actualizar sus cuentas con un número de RUC válido.

"Queremos informarte sobre la introducción de un impuesto al valor agregado (IVA), denominado en Perú como Impuesto General a las Ventas (IGV), en tu factura, el cual se implementará a partir del 1 de octubre de 2025. Será necesario que actualices tu cuenta de OpenAI para incluir un número de RUC válido", señala la empresa estadounidense.

De acuerdo con OpenAI, en cumplimiento con el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, si estás registrado para el IVA y posees un número de RUC válido, debes incluirlo en la sección de pagos de tu cuenta.

En caso de no proporcionar un RUC válido antes del 1 de octubre de 2025, la empresa estadounidense estará obligada a cobrar el impuesto correspondiente, que asciende al 18%.

Mensaje enviado por OpenAI

¿Cuánto sería la tarifa mensual de ChatGPT Plus con el impuesto?

En la actualidad, la versión premium de ChatGPT cuesta 20 dólares mensuales. En Perú, se aplicará un impuesto del 18%, lo que equivale a 3.60 dólares adicionales.

Esto significa que, a partir del 1 de octubre de 2025, ya no pagarás 20 dólares mensuales por tener acceso a ChatGPT Plus, tu nueva tarifa será de 23,60 dólares al mes, unos S/. 82,24.