Sociedad

Mejorarán la Av. Lima en SMP con nuevas pistas, veredas y áreas verdes

Municipio de San Martín de Porres ejecutará las obras con asistencia técnica del Ministerio de Vivienda. Habrá mejor conexión con el Callao.

Sector Vivienda firmó convenio con el municipio de SMP para las mejoras en la Av. Lima.
Sector Vivienda firmó convenio con el municipio de SMP para las mejoras en la Av. Lima.

En beneficio de los vecinos de San Martín de Porres el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la municipalidad distrital de San Martín de Porres, para gestionar el financiamiento del mejoramiento de la vía urbana en la avenida Lima.

El sector Vivienda informó que el convenio fue firmado por el alcalde distrital de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, y por el viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos.

Asimismo, resaltó que es uno de los tres proyectos en urbanismo más grandes de todo Lima  y que esta obra dinamizará la economía del distrito pues se van a generar puestos de trabajo con mano de obra local.

Mejor conexión con el Callao

Se trata de un proyecto esperado por más de 40 años por los vecinos de este distrito de Lima Norte y que mejorará la transitabilidad peatonal y vehicular a través de la construcción de veredas, sardineles, muros de contención, áreas verdes y pistas.

Estos trabajos se realizarán en la av. Lima, desde la av. José Granda hasta el límite con la provincia constitucional del Callao.

“Esta obra, que representa una inversión de S/19.2 millones, comprenderá 16 mil m2 de veredas, 60 mil m2 de pistas y 3,800 m2 áreas verdes, que les permitirán ahorrar tiempo para movilizarse a sus destinos. Los invito a ser fiscalizadores para que ésta se haga sin corrupción y de manera eficiente”, resaltó Whittembury.

El desarrollo de los trabajos, a cargo de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, con asistencia técnica del Programa Nuestras Ciudades (PNC) del MVCS, incluirá criterios de sostenibilidad ambiental y accesibilidad universal, asegurando la inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores.

