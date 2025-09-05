MEF: proyectos tributarios del Congreso costarían más de S/406.000 millones este año, equivalentes a un 35% del PBI

Del total de iniciativas, un 17% ya fue aprobado, con un costo fiscal anual de S/26.954 millones. | Congreso

Del total de iniciativas, un 17% ya fue aprobado, con un costo fiscal anual de S/26.954 millones. | Congreso

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que los proyectos de ley con contenido tributario presentados en el actual Congreso representan un alto riesgo fiscal para el país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según un informe remitido a la congresista Ruth Luque Ibarra, estas iniciativas podrían implicar un costo fiscal anual potencial de S/406.462 millones, equivalente al 35,2% del PBI proyectado para este 2025.

Entre julio de 2021 y julio de 2025, la Dirección General de Política de Ingresos Públicos (DGPIP) evaluó 144 proyectos de ley con disposiciones tributarias que reducirían la recaudación.

El MEF recordó que desde 2013 recibió 1.723 proyectos para opinión en materia tributaria, de los cuales el 90% fueron de iniciativa congresal. La tendencia se ha intensificado en los últimos años: desde 2021, la cantidad de propuestas tributarias ha crecido en promedio un 16% anual, lo que proyecta más de 300 proyectos solo en 2025.

Impacto fiscal por partidos políticos

Del total de iniciativas, un 17% ya fue aprobado, con un costo fiscal anual de S/26.954 millones (2,3% del PBI). Aún más preocupante resulta el costo de los dictámenes pendientes, que alcanzan S/152.893 millones (37,6% del total estimado).

Por agrupación política, el informe del MEF señala que Acción Popular concentra el mayor costo fiscal con S/188.371 millones (46,3% del total), mientras que Fuerza Popular lidera en número de proyectos, con 25 iniciativas (17,4% del total).

Advertencia sobre sostenibilidad fiscal

El MEF advirtió que la magnitud de estas propuestas representa un riesgo significativo para la estabilidad macroeconómica del Perú. Además, alertó que muchos proyectos no cuentan con información actualizada en el portal del Congreso, lo que dificulta el seguimiento de su estado legislativo.

El informe, firmado por la Dirección General de Política de Ingresos Públicos, fue remitido como respuesta oficial a la solicitud de transparencia planteada por la congresista Ruth Luque Ibarra.