Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Economía

Congreso: proponen derogar ley Chlimper 2.0 que reduce impuestos a grandes agroexportadoras por 10 años

Propuestas del Congreso sostienen que desde hace más de 20 años, el sector agroexportador es el más beneficiado con tratamientos tributarios preferenciales en el país.

Agroexportadoras gozarán de un tratamiento preferencial de recorte de impuestos por los próximos 10 años.
Agroexportadoras gozarán de un tratamiento preferencial de recorte de impuestos por los próximos 10 años.

Las congresistas Sigrid Bazán y Ruth Luque, ambas de la bancada Bloque Democrático presentaron un proyecto de ley con el objetivo de derogar la recientemente promulgada ley Chlimper 2.0 o nueva ley agraria, la cual dota de beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras con un recorte de impuestos de 29,5% a 15,5%.

Dicha medida que fue ratificada la noche de ayer miércoles por el Gobierno de Dina Boluarte, implica que el Estado deje de recaudar aproximadamente S/20.000 millones durante los próximos 10 años. Así, las agroexportadoras gozarán de ese tratamiento tributario preferencial a partir del próximo año hasta el 2035.

PUEDES VER: Contrataciones, despidos y ascensos: así impactará el nuevo reglamento de inteligencia artificial en las empresas

"Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar la ley Chlimper 2, norma que no es más que un escandaloso regalo tributario del fujimorismo, la derecha y Dina Boluarte a las agroexportadoras, que le costará al país S/20.000 millones", apuntó la parlamentaria Bazán.

De acuerdo con el documento, el sector agroexportador ha sido el rubro más beneficiado con tratamientos tributarios preferenciales en el país desde hace más de 20 años, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y se estima que solo en 2024 las exenciones tributarias del sector fueron equivalentes a S/6.940 millones.

PUEDES VER: Dólar cerró en S/3,49, su nivel más bajo en cinco años y se acerca a S/3,45 por efecto de Trump

A pesar de ser un sector ampliamente favorecido, la mencionada ley, no tiene ninguna consideración técnica, según apunta el texto, toda vez que busca extender los beneficios tributarios para este sector a partir de una serie de disposiciones que son lesivas a la recaudación y equilibrio fiscal. Estas son:

-Se establece que las empresas agrarias (agroexportadoras, agroindustrias) receptoras de inversiones podrán suscribir convenios de estabilidad jurídica tributaria que permitirá "estabilizar" el Régimen del Impuesto a la Renta preferencial.

-Se regula el régimen tributario para disponer reglas especiales al Impuesto a la Renta (IR).

-Se fija a favor de las empresas agrarias (grandes agroindustriales y agroexportadoras) una tasa de 15% del IR en los ejercicios gravables 2025-2035, y el pago de la tasa general recién a partir del 2036.

El costo fiscal de la Ley en cuestión, de acuerdo a la estimación realizada por el Ministerio de Economía en su Informe N° 0174-2024-EF/61.01 es de S/1.888 millones por año para el periodo 2025- 2035, de los cuales S/826 millones corresponden a la tasa reducida del Impuesto a la Renta; S/ 319,8 millones par el crédito por reinversión; S/ 303 millones por el crédito fiscal especial.

"Esto representaría cerca de S/20.000 millones que las arcas fiscales dejarían de recibir durante el periodo de vigencia de la Ley", sostiene el texto.

