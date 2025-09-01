HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
EN VIVO

Juan José Santiváñez en reuniones sospechosas con implicados del caso Ícaro | Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

Economía

PCM y MEF sustentarán este jueves el proyecto de ley de presupuesto Público 2026 ante el Congreso

La propuesta del Ejecutivo representa un incremento del 2,2% respecto al presupuesto de apertura del 2025. Monto total para los gastos del Estado asciende a S/257.500 millones.

Según el MEF, la propuesta de Presupuesto Público 2026 ha sido diseñada bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal. Foto: MEF
Según el MEF, la propuesta de Presupuesto Público 2026 ha sido diseñada bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal. Foto: MEF

Luego de la semana de representación, el Congreso informó que este jueves 4 de septiembre se presentarán ante el Pleno el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, con el objetivo de sustentar el proyecto de ley de Presupuesto Público 2026 que asciende a S/257.500 millones.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Además de la iniciativa legislativa en mención, los representantes del Poder Ejecutivo compartirán también los alcances de las propuestas de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el ejercicio fiscal 2026, en el marco del cumplimiento de los establecido en el inciso c) del artículo 81 del reglamento del Parlamento.

La sesión extraordinaria convocada por el presidente del Congreso, José Jerí, está programada para este jueves a las 3: 00 p. m. en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo. Una vez que se cumpla con esta presentación, los proyectos de ley serán derivados a la Comisión de Presupuesto para su estudio y formulación de dictamen.

PUEDES VER: Presupuesto 2026: Poder Ejecutivo incluye bono de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

lr.pe

Presupuesto público se incrementa para 2026

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el proyecto de ley de presupuesto público 2026 asigna S/257.562 millones, lo cual representa un incremento de 2,2% frente a lo planteado en el 2025. A nivel de funciones, Educación concentra la mayor participación con S/48.745 millones, equivalente a 18,9% del total.

Esta cifra cifra implica un incremento de S/6.681 millones frente al 2023, cuando la asignación fue de S/42.964 millones. En segundo orden, aparece "Transporte" con S/22.557 millones, que equivale al 8,8% del presupuesto para el 2026. Según la propuesta legislativa, de ese total, el 80% corresponde a programas presupuestales.

PUEDES VER: Presupuesto público 2026: Gobierno envió al Congreso proyecto de ley que plantea más de S/257.500 millones

lr.pe

Luego, tenemos a la función de "Orden Público y Seguridad" con un monto asignado de S/15.821 millones Entre el 2020 y 2026, su presupuesto se incrementó en S/4.818 millones entre 2020 y 2026, puesto que este rubro es el que cobra mayor atención debido al creciente avance de la delincuencia en el país. De acuerdo con el MEF, la inseguridad ciudadana nos cuesta S/19.800 millones, lo que equivale a alrededor de 1,7% del PBI de este año.

En cuanto a salud, el monto dispuesto por el Ejecutivo es de S/33.033 millones con una participación del 12,8%. El programa con mayor asignación dentro de la función es "productos específicos para desarrollo infantil temprano". A continuación, aparecen "salud materno neonatal" y "prevención y control del cáncer".

PUEDES VER: Inseguridad ciudadana le cuesta al Perú casi S/20.000 millones este 2025, estima el MEF

lr.pe

Congreso: presupuesto asciende a S/1.250 millones

Según consta en el cuadro de asignación de recursos, la función legislativa contaría con presupuesto para el 2026 de S/1.250 millones. Recordemos que, en el 2024, el monto pasó de poco más de S/822 millones en la propuesta original a superar los S/1.375 millones en la Ley 32185 aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado.

Precisamente, el Consejo Fiscal advirtió en aquella oportunidad que el Presupuesto Público a nivel general no estaba equilibrado. Y es que desde su formulación por parte del Ejecutivo, se presentó un Presupuesto Institucional de Apertura que no fue consistente con la real capacidad de generar ingresos fiscales y con las metas de endeudamiento estipuladas en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM).

"Adicionalmente, se incluyeron decenas de nuevos artículos y disposiciones con impacto fiscal, sin cuantificarlo ni identificar sus fuentes de financiamiento. Ello, de facto, y en ausencia de medidas concretas de reasignación de partidas durante la etapa de ejecución presupuestal, constituye una elevación del techo de gasto del 2025, facultad con la cual no cuenta el Congreso, y ocasionaría un desbalance presupuestal", indicaron.

Notas relacionadas
Presupuesto público 2026: Gobierno envió al Congreso proyecto de ley que plantea más de S/257.500 millones

Presupuesto público 2026: Gobierno envió al Congreso proyecto de ley que plantea más de S/257.500 millones

LEER MÁS
Presupuesto 2026: Poder Ejecutivo incluye bono de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

Presupuesto 2026: Poder Ejecutivo incluye bono de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

LEER MÁS
Perú dejará de recaudar más de S/26.000 millones en 2026 por beneficios tributarios

Perú dejará de recaudar más de S/26.000 millones en 2026 por beneficios tributarios

LEER MÁS
Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

LEER MÁS
Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

LEER MÁS
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presupuesto 2026: Poder Ejecutivo incluye bono de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

Presupuesto 2026: Poder Ejecutivo incluye bono de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: ciudadanos marcharon para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

Retiro AFP 2025: ciudadanos marcharon para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

LEER MÁS
Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren el ahorro inmediato

Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren el ahorro inmediato

LEER MÁS
Perú dejará de recaudar más de S/26.000 millones en 2026 por beneficios tributarios

Perú dejará de recaudar más de S/26.000 millones en 2026 por beneficios tributarios

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Economía

Las AFP ganan S/263 millones mientras ahorros de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas: ¿Cómo va tu fondo?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 28 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Perú gasta hasta tres veces menos en salud que Chile y un tercio de su población no tiene seguro

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota