Luego de la semana de representación, el Congreso informó que este jueves 4 de septiembre se presentarán ante el Pleno el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, con el objetivo de sustentar el proyecto de ley de Presupuesto Público 2026 que asciende a S/257.500 millones.

Además de la iniciativa legislativa en mención, los representantes del Poder Ejecutivo compartirán también los alcances de las propuestas de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el ejercicio fiscal 2026, en el marco del cumplimiento de los establecido en el inciso c) del artículo 81 del reglamento del Parlamento.

La sesión extraordinaria convocada por el presidente del Congreso, José Jerí, está programada para este jueves a las 3: 00 p. m. en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo. Una vez que se cumpla con esta presentación, los proyectos de ley serán derivados a la Comisión de Presupuesto para su estudio y formulación de dictamen.

Presupuesto público se incrementa para 2026

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el proyecto de ley de presupuesto público 2026 asigna S/257.562 millones, lo cual representa un incremento de 2,2% frente a lo planteado en el 2025. A nivel de funciones, Educación concentra la mayor participación con S/48.745 millones, equivalente a 18,9% del total.

Esta cifra cifra implica un incremento de S/6.681 millones frente al 2023, cuando la asignación fue de S/42.964 millones. En segundo orden, aparece "Transporte" con S/22.557 millones, que equivale al 8,8% del presupuesto para el 2026. Según la propuesta legislativa, de ese total, el 80% corresponde a programas presupuestales.

Luego, tenemos a la función de "Orden Público y Seguridad" con un monto asignado de S/15.821 millones Entre el 2020 y 2026, su presupuesto se incrementó en S/4.818 millones entre 2020 y 2026, puesto que este rubro es el que cobra mayor atención debido al creciente avance de la delincuencia en el país. De acuerdo con el MEF, la inseguridad ciudadana nos cuesta S/19.800 millones, lo que equivale a alrededor de 1,7% del PBI de este año.

En cuanto a salud, el monto dispuesto por el Ejecutivo es de S/33.033 millones con una participación del 12,8%. El programa con mayor asignación dentro de la función es "productos específicos para desarrollo infantil temprano". A continuación, aparecen "salud materno neonatal" y "prevención y control del cáncer".

Congreso: presupuesto asciende a S/1.250 millones

Según consta en el cuadro de asignación de recursos, la función legislativa contaría con presupuesto para el 2026 de S/1.250 millones. Recordemos que, en el 2024, el monto pasó de poco más de S/822 millones en la propuesta original a superar los S/1.375 millones en la Ley 32185 aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado.

Precisamente, el Consejo Fiscal advirtió en aquella oportunidad que el Presupuesto Público a nivel general no estaba equilibrado. Y es que desde su formulación por parte del Ejecutivo, se presentó un Presupuesto Institucional de Apertura que no fue consistente con la real capacidad de generar ingresos fiscales y con las metas de endeudamiento estipuladas en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM).

"Adicionalmente, se incluyeron decenas de nuevos artículos y disposiciones con impacto fiscal, sin cuantificarlo ni identificar sus fuentes de financiamiento. Ello, de facto, y en ausencia de medidas concretas de reasignación de partidas durante la etapa de ejecución presupuestal, constituye una elevación del techo de gasto del 2025, facultad con la cual no cuenta el Congreso, y ocasionaría un desbalance presupuestal", indicaron.