Consejo Fiscal cuestiona al MEF por omitir incumplimiento de reglas fiscales en documento oficial sobre las finanzas del país

El Consejo Fiscal (CF), organismo autónomo que supervisa la sostenibilidad de las finanzas públicas, cuestionó el documento de la Declaración de Cumplimiento de Responsabilidad Fiscal (DCRF), informe emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la situación fiscal del país al cierre del 2024.

Según la entidad técnica presidida por el exministro de Economía Alonso Segura, el Gobierno omitió reconocer que incumplió las reglas fiscales vigentes y tampoco detalló cómo piensa aplicar el mecanismo de corrección previsto por ley.

"En la Declaración sobre Cumplimiento de Responsabilidad Fiscal 2024 (DCRF) no se señala explícitamente que las reglas fiscales aplicables al Sector Público No Financiero (SPNF) fueron incumplidas", reza el pronunciamiento del CF. Es decir, el MEF no admitió que el déficit fiscal superó el límite legal ni explicó cómo compensará ese desvío, tal como exige el Marco de Responsabilidad Fiscal.

"Estas omisiones no solo representan una vulneración a los principios de transparencia fiscal y rendición de cuentas, sino también una inobservancia de las disposiciones contenidas en el (Marco Macroeconómico y de Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero) MRTF-SPNF34", apuntó el organismo.

Recordemos que al cierre de 2024, por segundo año consecutivo, se incumplieron de manera conjunta las reglas fiscales previstas. Específicamente, se vulneraron las reglas del déficit fiscal (el déficit ejecutado de 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) superó el límite establecido de 2,8% del PBI.

Aumenta la deuda, bajan los ahorros

Según registra el Consejo Fiscal, la deuda pública neta aumentó del 22,1% al 23,5% del PBI en solo un año, mientras que los activos financieros del Estado se han reducido de forma constante, al caer a 8,6% del PBI en 2024. De ese monto, solo una fracción (1,7% del PBI) está realmente disponible para cubrir el déficit.

El problema, indica el CF, es que el Gobierno ha usado estos ahorros como el Fondo de Estabilización Fiscal incluso en años sin choques no anticipados que justifiquen tal desvío, lo que termina debilitando la capacidad del país para responder ante emergencias futuras, como desastres naturales o choques externos.

"A pesar de las señales y reiteradas advertencias sobre el posible incumplimiento de las reglas fiscales en 2024, ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la República adoptaron medidas necesarias para evitarlo, sino que, por el contrario, implementaron acciones que contribuyeron a acelerar el crecimiento del gasto público, favoreciendo así el incumplimiento de tales reglas", sostienen en el comunicado.

Repetidos incumplimientos de la regla fiscal

El CF también recordó que no es la primera vez que se incumplen las metas fiscales, y que este deterioro ha sido progresivo desde 2013. En ese periodo, la deuda neta ha subido más de 20 puntos del PBI y el déficit fiscal de 2024 (3,5% del PBI cuando debió terminar en 2,8%) es el más alto desde 1992. En ese sentido, no se cumplió con la regla de déficit fiscal, pues se registró un mayor déficit que el máximo permitido en 0,7 puntos porcentuales, lo que equivale a aproximadamente S/7.000 millones 900)

A pesar de estos indicadores, el MEF sigue destacando la posición fiscal de Perú frente a otros países de la región. "El déficit fiscal de Perú en 2024 (3,5% del PBI) se mantuvo por debajo del nivel esperado para el promedio de economías emergentes (5,5% del PBI), pares crediticios (4,5% del PBI) y países de la región (4,7% del PBI)", sostuvo el MEF en su documento.

Aunque esa comparación es válida, el Consejo Fiscal insistió en que también se debe evaluar la trayectoria interna del país, que muestra un desgaste preocupante.

Finalmente, el Consejo Fiscal advirtió que esta situación ya ha tenido consecuencias, como la rebaja de la calificación crediticia del Perú en los últimos años, y podría empeorar si no se recupera la disciplina fiscal. "Podría constituir un elemento determinante en futuras evaluaciones", refirió. Por ello, pidió restablecer un nivel mínimo de ahorros líquidos, aplicar los correctivos que manda la ley y asegurar una gestión más transparente y responsable.

Para este año, el Ministerio de Economía piensa modificar una vez más la trayectoria. Se espera que ya el techo ya no cierre en 2,2% como se estipulaba, sino que será relajado a 2,5%, previa aprobación del Congreso de la República.

Cabe apuntar que la DCRF permite saber si el Gobierno está gestionando responsablemente las finanzas públicas. Si gasta más de lo permitido o acumula demasiada deuda, debe explicarlo y corregirlo. Además, esta declaración puede influir en la calificación crediticia del Perú, en la confianza de inversionistas y en los costos del endeudamiento público.