AxonDAO: el proyecto que quiere que ganes dinero con tus datos de salud

AxonDAO propone un cambio radical en la gestión de datos de salud. Foto: Axon DAO

Hoy tus datos de salud valen oro, pero casi nunca lo notas. Cada vez que te haces un análisis, usas un reloj inteligente o descargas una app de bienestar, esa información termina en manos de empresas que la venden o usan… sin darte nada a cambio.

La propuesta de AxonDAO es simple pero disruptiva: que seas dueño de tus datos y ganes dinero por compartirlos.

“Las grandes compañías monetizan tu información, pero no te devuelven nada. Nosotros creemos que eso no es justo. Tus datos son tuyos y debes beneficiarte de ellos”, explica a La República Jarrod Frankel, CMO de AxonDAO.

¿Cómo funciona?

Imagina que llevas un anillo inteligente (llamado Axon RING) que mide tu ritmo cardíaco, tu sueño o tu nivel de estrés. O que usas una app de voz (A+Voice) en la que grabas una frase diaria para detectar señales tempranas de enfermedades como el Parkinson.

Toda esa información se guarda en AxonOS, un sistema que no solo te alerta de posibles problemas de salud, sino que también te paga en tokens $AXGT si decides compartirla con investigadores.

Además, si tus datos ayudan a generar un descubrimiento médico o un nuevo tratamiento, recibes el 60% de los ingresos que se generen, todo en criptomonedas.

En otras palabras: te pagan por vivir tu vida y aportar a la ciencia.

Supercomputadoras y ciencia rápida

Para que todo esto funcione, AxonDAO creó a CLU, un supercomputador de inteligencia artificial capaz de analizar miles de datos médicos. Gracias a él, los científicos pueden:

Descubrir señales tempranas de enfermedades,



Predecir riesgos de salud en el futuro,



Diseñar recomendaciones personalizadas.

Y no solo los investigadores de AxonDAO. Universidades, laboratorios de IA y hasta otros DAOs pueden “alquilar” esta potencia de cómputo para correr sus propios modelos.

Jarrod Frankel, CMO de AxonDAO

¿Qué lo hace distinto?

A diferencia de otros proyectos de ciencia descentralizada como VitaDAO o Molecule, AxonDAO no piensa primero en los laboratorios o las patentes, sino en las personas:

Tus datos son tuyos: no se venden sin tu permiso.



no se venden sin tu permiso. Recompensas inmediatas: tokens al instante por participar.



tokens al instante por participar. Dispositivos propios: no dependen de terceros para recolectar información.



no dependen de terceros para recolectar información. Experiencia de salud real: no es un proyecto cripto más, sino con base en telemedicina (sus fundadores son médicos).



Un movimiento global

Otro de los objetivos de AxonDAO es hacer la ciencia más global. Hoy, la mayoría de los datos médicos provienen de Estados Unidos y Europa. Eso significa que muchos tratamientos se diseñan con información que no refleja la realidad de países como Perú, Sudáfrica o India.

“Queremos equilibrar esa balanza con datos de todo el mundo, porque las soluciones de salud deben adaptarse a cada población”, sostiene Frankel.

¿Qué gano yo?

Cualquiera puede participar. Basta con registrarse en la app, usar un dispositivo compatible (como Axon RING o apps de voz), y decidir si comparte o no sus datos. Todo es anónimo y bajo consentimiento.

Además, quienes poseen tokens pueden votar sobre decisiones del DAO, desde cómo se usan los datos hasta qué proyectos se priorizan.

La promesa

En resumen, AxonDAO quiere que la ciencia avance más rápido, que los pacientes tengan más voz y que tú recibas beneficios reales por algo que ya generas todos los días: datos de salud.

“Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida. No hablamos de vivir para siempre, pero sí de sumar 20 años más de salud y buenos recuerdos. Esa es nuestra intención”, concluye Frankel.

En un mundo donde la información es el nuevo petróleo, AxonDAO apuesta por algo distinto: que seas dueño de tu propio yacimiento de datos, y que la ciencia y tu bolsillo se beneficien al mismo tiempo.