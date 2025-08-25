HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

La probabilidad de que la Reserva Federal recorte tasas en septiembre alcanza el 90%. Analista lo traduce en un sol más fuerte y menores costos de crédito para empresas y el Estado peruano.

Los mercados apuntan a un 90% de probabilidad de recortes de tasas. Foto: composición
El discurso de Jerome Powell en Jackson Hole dejó en claro que la Reserva Federal de los Estados Unidos reconoce un freno en el crecimiento de EE.UU. y un riesgo creciente para el empleo, con inflación en 2,6%. 

Los mercados ya descuentan con un 90% de probabilidad que la Fed recorte tasas en septiembre y ejecute dos bajas adicionales antes de fin de año. De acuerdo con Felipe Mendoza, analista de Mercados ATFX LATAM, en el Perú un movimiento de esta magnitud implica:

  • Dólar más débil y sol más fuerte: lo que abarataría las importaciones, desde combustibles hasta alimentos, aliviando la inflación.
  • Crédito más barato: empresas y el propio Estado podrían endeudarse en dólares a menor costo.
  • Impulso a la inversión: un entorno financiero global más laxo favorece la entrada de capitales hacia emergentes como Perú.

Minería peruana en el tablero global

En paralelo, Donald Trump sorprendió al anunciar que EE.UU. tomará casi el 10% de participación en Intel, reforzando una política industrial de soberanía tecnológica en semiconductores. Nvidia, a su vez, negocia con Washington vender chips avanzados a China.

Este rediseño, según Mendoza, tiene implicancias directas para Perú: la demanda de cobre, zinc y plata —minerales esenciales para la producción de chips— podría intensificarse. En un país donde la minería representa más del 60% de las exportaciones, un ciclo de mayor inversión tecnológica global se traduce en mejores precios de exportación y mayores ingresos fiscales.

Reacomodo comercial

La decisión de Canadá de eliminar sus contraaranceles a EE.UU. abre espacio para un T-MEC reformulado. Para Perú, aunque no forma parte del bloque, este reacomodo es clave porque afecta las cadenas globales de valor donde participan exportaciones locales, desde agroindustria hasta manufactura ligera.

Europa, en tanto, enfrenta riesgo de estancamiento en Alemania, mientras el BCE se muestra reacio a recortar más tasas. Esta divergencia con la Fed podría mantener volatilidad en los flujos hacia emergentes, presionando ocasionalmente al sol.

A su vez, las tensiones en torno a Rusia, Ucrania e Irán mantienen la volatilidad en los precios del crudo. En el país, como importador neto de petróleo, la subida del barril se reflejaría en mayores costos de transporte y electricidad, compensando parte del alivio que traería la caída del dólar.

¿Qué viene para Perú?

Para Mendoza, el escenario base para los próximos meses es de un sol más firme, menores costos de financiamiento y precios de minerales al alza, lo que beneficia a la economía peruana en su conjunto. 

El bull case —más optimista— implicaría una distensión adicional en Norteamérica, avances diplomáticos en Medio Oriente y un ciclo más intenso de inversión en semiconductores, donde Perú gana por su rol como proveedor de metales estratégicos.

En cualquier caso, el Perú deberá navegar entre dos fuerzas:

  1. El viento a favor de la Fed y la industria tecnológica norteamericana, que refuerza al sol y a la minería.
  2. La amenaza latente del petróleo y la geopolítica, que podría reactivar la inflación importada.
