Cultural

¿Cómo se preparó Perú culturalmente para homenajear sus primeros 100 años de independencia?

“Es un repositorio que reúne fotografías, documentos, fondos documentales y obras de arte relacionadas al país, a las comunidades del pasado prehispánico, todo lo que se vincule a la cultura e historia del país", dice Pablo Cruz.

"Ingreso de San Martín a Lima" (1921) de José Alcántara La Torre. Imagen: Difusión.
"Ingreso de San Martín a Lima" (1921) de José Alcántara La Torre. Imagen: Difusión.

El bicentenario peruano pasó desapercibido debido a factores políticos que se impusieron a la natural importancia de este acontecimiento. Es penoso, porque hubo valiosos esfuerzos, tanto desde el ámbito cultural y social, para subrayar la dimensión del bicentenario de nuestra independencia.

Cuando se creía que ya nada más se podía hablar de este aniversario, pautado por el número redondo, de nuestra república, el Centro Cultural Inca Garcilaso (jr. Ucayali 391, Cercado de Lima) inauguró la muestra Imágenes del Perú Moderno de la Colección Ande, una imprescindible exposición que va hasta el 18 de septiembre. Bajo ese escenario, Pablo Cruz, fundador de la Colección Ande y curador de Imágenes del Perú Moderno, presentó el catálogo respectivo que lleva el título de Arte en las celebraciones centenarias del Perú, 1921-1924.

De las cualidades de la publicación, aparte de consignar fotografías y reproducciones de obras en acuarela y pintura relacionadas al primer centenario de la independencia peruana, se deduce que hubo una confluencia de compromisos para que este acontecimiento llegue a buen puerto. Esta es una memoria visual que ha estado escondida durante mucho tiempo y que este libro ordena.

Pablo Cruz. Foto: Difusión,

Pablo Cruz. Foto: Difusión,

“Desde el inicio del siglo XX se va preparando un camino para reinstalar algunas consignas que se habían dejado de lado en el siglo XIX. Es decir, en primer lugar, los retratos de los libertadores, como San Martín y Bolívar, que son las figuras principales de la independencia. En Lima, no existían retratos oficiales de ellos. Se trae a un artista nacional que vivía en Europa, Daniel Hernández Morillo, para que haga los retratos y para que funde y sea el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, que era un proyecto importante en el siglo XIX, pero el cual no se llegó a consolidar”, declara Pablo Cruz para La República.

"Arte en las celebraciones centenarias del Perú, 1921-1924".

"Arte en las celebraciones centenarias del Perú, 1921-1924".

Este contacto entre Hernández Morillo y el gobierno de Augusto B. Leguía (segundo mandato de 1910 a 1930), resultó clave. Al ser director de Bellas Artes, las obras oficiales podían ser encargadas a él y, por ende, a sus alumnos. Al respecto, sobre el factor Leguía, resaltemos un hecho: Leguía era un hombre culto y las celebraciones por el primer centenario de nuestra independencia le cayeron como anillo al dedo. Leguía tenía el ego en la estratósfera. Pablo Cruz señala: “Era un hombre culto, pero también era una estrategia. Recordemos que el régimen de Leguía era también muy vertical, o sea, él buscaba controlarlo todo. Fue una época de prosperidad, pero también de mucho control político. Leguía era un hombre que entendía la cultura, un hombre que entendía lo importante que es gestionar cultura y sabía que la cultura era un medio de propaganda para su régimen. Si no fuera por él, no hubiese existido esta promoción por la cultura. No estaríamos hablando de estas obras. El gobierno de Leguía, literalmente, intervino en la producción artística de ese momento. El presidente iba a las muestras anuales de Bellas Artes. Inauguraba las exposiciones, clausuraba los años académicos”.

"Proclamación de la independencia" (1904) de José Lepiani. Imagen: Difusión.

"Proclamación de la independencia" (1904) de José Lepiani. Imagen: Difusión.

Esta es una publicación que debería estar en toda biblioteca que se respete. Arte en las celebraciones centenarias tiene más de 200 imágenes. Vemos obras de José Sabogal, Wenceslao Hinostroza, Jorge Vinatea, Julia Codesido y otros gigantes de nuestra tradición plástica. E igualmente somos testigos de publicaciones ilustradas como Mundial, cuyas fotografías nos muestran cómo era el Perú en esos años y que sirvieron de documentación para los artistas que se unieron para celebrar el primer centenario peruano. No es poca cosa. Pese a la situación política convulsa, no se puede negar que se produjo arte de calidad. Hubo voluntades que estuvieron de acuerdo por un fin mayor: el centenario de la independencia.

Todo este gran material a disposición del público, se lo debemos a la Colección Ande. Sobre este proyecto, que debería conocerse mucho más, Pablo Cruz dice: “Es un repositorio que reúne fotografías, documentos, fondos documentales y obras de arte relacionadas al país, a las comunidades del pasado prehispánico, todo lo que se vincule a la cultura e historia del país. Es un importante repositorio visual. Actualmente hemos inaugurado una exposición en el Centro Cultural Inca Garcilaso sobre la colección, que te da un panorama de todo este acervo. Ha sido un trabajo importante, desde el 2018 que se fundó esta colección”.

