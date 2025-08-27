Reintegro 4 del Fonavi: consulta el link oficial y solo con DNI si eres beneficiario para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación

Fonavistas puedes consultar el link oficial del Reintegro 4 para cobrar la devolución de aportes. | Foto: Composición LR/Andina.

Fonavistas puedes consultar el link oficial del Reintegro 4 para cobrar la devolución de aportes. | Foto: Composición LR/Andina.

El Reintegro 4 del Fonavi es una realidad y podrá efectuar el pago a más de 70.000 adultos mayores que durante muchos años aportaron al Fondo Nacional de Vivienda. Por ello, y luego de diversas reuniones en la Comisión Ad Hoc, el cuarto padrón de reintegros ha sido publicado en el diario oficial El Peruano.

Los lineamientos para la devolución de aportes a través del Reintegro 4 ya están establecidos. Por ello, desde el jueves 28 de agosto, los adultos mayores podrán cobrar en las agencias del Banco de la Nación. Sin embargo, antes deben consultar el link oficial que dispone la Secretaría Técnica del Fonavi para saber si estás incluido en este padrón.

Reintegro 4 del Fonavi: consulta en el link si eres beneficiario

Ingresar a la web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi .

. Ir a la opción 4, denominada 'Consulte AQUÍ si es beneficiario del Cuarto Grupo, Reintegro - Agosto 2025'.

En tipo de documento, seleccionar cualquiera de las opciones disponibles.

Digitar el número de Documento Nacional de Identidad.

Colocar el código captcha.

Clic en consultar.

Por último, acercarse a la sede del Banco de la Nación más cercana y hacer efectivo el cobro.

Luego de verificar que eres beneficiario del Reintegro 4, deberás acercarte a las agencias del Banco de la Nación junto a tu DNI para realizar el debido cobro.

Reintegro 4: estos son los beneficiarios del Fonavi

A través de la resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, que oficializa el pago a los fonavistas a través del Reintegro 4, se establecen los siguientes beneficiarios a nivel nacional. Los adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón.

Asimismo, se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.

¿Qué fue el Fonavi?

El Fonavi, o Fondo Nacional de Vivienda, fue un sistema implementado en Perú para recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. Esta iniciativa buscaba ayudar a los ciudadanos de menores recursos a acceder a viviendas adecuadas y asequibles.