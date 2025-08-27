HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Santiváñez
Economía

Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

El Reintegro 4 del Fonavi se publica oficialmente en El Peruano, permitiendo el cobro de aportes de 73.739 beneficiarios. Podrán cobrar desde el 28 de agosto a través del Banco de la Nación.

Fonavi establece los beneficiarios del Reintegro 4 que pueden cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación.
Fonavi establece los beneficiarios del Reintegro 4 que pueden cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación. | Foto: Composición LR/Andina.

El Reintegro 4 del Fonavi ya ha sido publicado en el diario oficial El Peruano y con ello se oficializa los lineamientos sobre los beneficiarios que, desde el jueves 28 de agosto, podrán hacer el debido cobro de sus aportes al extinto Fondo Nacional de Vivienda.

En esa línea, el nuevo padrón del Reintegro 4, estipula a 73.739 adultos mayores que aportaron durante muchos años al Fonavi. Para ello, la Comisión Ad Hoc, acordó aprobar más de 255 millones de soles para que los fonavistas beneficiarios puedan cobrar a través del Banco de la Nación.

Fonavi aprueba el pago del Reintegro 4: estos son los beneficiarios

A través de la resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, que oficializa el pago a los fonavistas a través del Reintegro 4, se establecen los siguientes beneficiarios a nivel nacional. Los adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón. Asimismo, se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.

También se está considerando a quienes figuran en Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y a quienes reciban pensión de invalidez de la ONP.

¿Cómo cobrar el Reintegro 4 del Fonavi?

Los adultos mayores pueden hacer la consulta de su inclusión en el nuevo padrón del Reintegro. Para ello, la Secretaría Técnica del Fonavi, dispondrá un link de consulta oficial para que, solo con el DNI, se verifique si podrán acceder al cobro. Luego de constatar que si son beneficiarios, los titulares deben acercarse con su DNI a las agencias del Banco de la Nación y hacer el cobro respectivo.

