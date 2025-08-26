HOYSuscripcion LR Focus

Economía

SBS: comenzó pago de cobertura a ahorristas de cooperativa Aprocredi en proceso de disolución

La SBS activó por primera vez el Fondo de Seguros de Depósitos Cooperativo, que garantiza la protección de los ahorros de los socios afectados. Devolución se viene realizando desde el 22 de agosto en el Banco de la Nación.

De acuerdo con la SBS, el pago a los socios de Aprocredi se viene realizando desde el 22 de agosto en el Banco de la Nación. Foto: Andina
De acuerdo con la SBS, el pago a los socios de Aprocredi se viene realizando desde el 22 de agosto en el Banco de la Nación. Foto: Andina

Luego de varios días de ser declarada disuelta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada (Coopac Aprocredi), la SBS informó que activó el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) para reponer los montos invertidos a los socios de dicha entidad. Ellos podrán recibir hasta un máximo de S/5.000, conforme a lo estipulado por ley.

De acuerdo con el superintendente adjunto de cooperativas, Mario Zambrano, esta será la primera vez que se utilicen los recursos del FSDC para estos fines, lo cual constituye un hito importante para el sistema cooperativo. Actualmente, existen aproximadamente 232 cooperativas, aunque ocho de ellas no tienen el respaldo del fondo.

Como se recuerda, la SBS disolvió esta cooperativa cajamarquina a mediados de agosto por incurrir en la causal de inactividad. Y es que la entidad reguladora confirmó que su sede central, ubicada en la avenida Mariano Melgar N° 407, permaneció cerrada del 3 al 20 de julio, sin autorización ni aviso previo.

Inició pago a socios de cooperativa disuelta

El pago a los ahorristas de la cooperativa Aprocredi se viene realizando desde el viernes 22 de agosto en las oficinas del Banco de la Nación. Se estima que, potencialmente, se podría devolver el 100% de los depósitos del 97% del total de los depositantes de la cooperativa, según lo que informó el funcionario de la SBS.

De igual forma, explicó que la cobertura del fondo actúa como un mecanismo que busca proteger los depósitos de los socios ante la disolución de una Coopac como es el caso de Aprocredi. En los próximos días, se irá actualizando la relación de los beneficiarios, cuyos depósitos se encuentren protegidos por el FSDC, pero no fueron incluidos en esta etapa.

Como se recuerda, el Fondo de Seguro de Depósitos actualizó su cobertura máxima a S/120.500 para el periodo comprendido entre junio y agosto de este año. Dicho monto representa una disminución de S/500 con relación al trimestre anterior, cuando la cifra alcanzaba los S/121.000.

