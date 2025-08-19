Precio del combustible hoy, 19 de agosto, en Perú: conoce el costo de la gasolina, el diésel y el gas
Consulta las tarifas actualizadas de gasolina, diésel y gas en Perú hoy, y conoce cómo cerró el petróleo en los principales mercados internacionales
¿En cuánto abrió el precio del petróleo, la gasolina y el gas? Conducir a diario por las principales rutas del país obliga a estar atento al mejor precio de combustibles hoy en Perú. Las tarifas de gasolina, diésel y gas varían según la ciudad y la estación de servicio, y encontrar la más conveniente puede marcar la diferencia en el rendimiento y la economía de cada unidad.
En ese contexto, La República informa el precio actualizado de los principales combustibles y detalla los puntos de abastecimiento más relevantes de la capital, según datos de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Además, presenta la cotización del petróleo, la gasolina y el gas en Perú correspondiente a este 19 de agosto.