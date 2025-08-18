El precio de venta del metro cuadrado en Lima Metropolitana subió ligeramente en julio. De acuerdo con el último reporte de Urbania Index, el valor promedio de la ciudad se ubicó en S/6.821, lo cual representó un incremento de 0,1% en julio. No obstante, el costo de los departamentos se encareció por debajo de la inflación derivando en una caída real de 0,2%.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Resumen Puntos destacados Inteligencia Artificial

Adquirir un inmueble en nuestra capital de 60 m2 con dos habitaciones y un estacionamiento puede costar S/424.000, mientras que uno de 100 m2 con tres dormitorios alcanza los S/657.000. San Isidro Sur continúa siendo la zonas más cara para vivir con S/11.933 y en el caso de Los Olivos, preserva su posición de ser la más económica con S/3.409.

En estos distritos de Lima subió el precio del m2

El reporte de Urbania reveló también los distritos que registraron una mayor variación interanual de precios. La Victoria encabeza esta lista con 13,5% (S/6.752), seguida de Cercado de Lima con 8,9% (S/6.120), Breña con 8,7% (S/5.309) y La Perla con 7,7% (S/4.279). En síntesis, el 66% de las localidades analizadas por la inmobiliaria evidenciaron alza de costos.

Barranco se mantiene en el primer lugar del ranking mensual con valores superiores al promedio de la capital, donde el precio del metro cuadrado alcanza los S/9.395. A continuación, se encuentran San Isidro (S/9.285), Miraflores (S/8.768), Jesús María (S/7.384),San Borja (S/7.221) y Lince (S/7.173). Completan la lista:

Magdalena (S/6.985) con un incremento anual de 3,9%.

Surquillo (S/6.845) con un incremento anual de 5%.

Lima Index (S/6.821) con un incremento anual de 2%.

Santiago de Surco (S/6.780) con un incremento anual de 0,5%.

Urbania: el distrito con precio más barato del m2

En la otra cara de la moneda, San Juan de Miraflores, Los Olivos, Callao y San Martín de Porres ostentan los precios más baratos en Lima Metropolitana con S/3.692, S/3.643, S/3.374 y S/2.934, respectivamente. En esta última localidad de Lima Norte, su variación ha sufrido una contracción de 0,6%.

Y es que, SMP es uno de los distritos con un crecimiento constante en el sector inmobiliario. Esto se debe a su ubicación estratégica, la sostenida alza de la demanda de vivienda y los precios asequibles frente a otros distritos de Lima. Como es de conocimiento público, cuenta con acceso a importantes vías como la Panamericana Norte y la avenida Universitaria.

Alquiler en Lima se mantiene estable

Arrendar un departamento de 100 m2 en Lima Metropolitana puede costar un promedio de S/3.206 mensuales, lo que configura una tendencia sin cambios en julio. En lo que va del año, el precio acumula un progreso de 4,3% y en los últimos 12 meses, sube muy por arriba de la inflación, derivando en un incremento real de 5,3%.

De acuerdo con el reporte Index de Urbania, Barranco se mantiene en el primer lugar del ranking de los distritos con el alquiler más costoso, alcanzando un promedio mensual de S/4.188 por vivienda. Le siguen San Isidro (S/3.806), Lince (S/3.618) y Miraflores (S/3.602), los cuales integran la zona top de Lima Centro. En segundo orden, se ubican:

Surquillo: S/3.497

Jesús María: S/3.398

Magdalena del Mar: S/3.449

Lima Index: S/3.206

Cercado de Lima: S/3.063

A contraparte, el distrito que registra menor ticket es Los Olivos con S/1.595. Después de esta localidad de Lima Norte, se encuentran La Molina, Chorrillos, Surco y Pueblo Libre con S/2.370, S/2.473, S/2.675 y S/2.786, respectivamente. A nivel de zonas, San Isidro Financiero ostenta el alquiler más caro de la ciudad (S/4.520), mientras que Los Olivos Norte es el más económico (S/1.401).

Rentabilidad inmobiliaria en julio

Si una persona decide comprar un inmueble para alquilarlo, le tomarán 18,9 años recuperar su inversión, ya que la tasa de rentabilidad anual promedio en Lima Metropolitana, a julio de este año, se ubicó en 5,29%. Lince Comercial es la mejor zona para los inversores que buscan renta.

En detalle, el ranking de Urbania lo encabezan Lince y Surquillo, que son los distritos con mayor retorno con 6,1% y 6%. Le siguen Magdalena (6%), San Miguel (5,7%), Chorrillos (5,6%) y La Molina (5,5%).