Economía

Pretensión salarial de los peruanos sube a S/3.290 en julio: conoce cuánto piden hombres y mujeres y en qué carreras se gana más

El alza es de 0,13% mensual y 2,65% anual, aunque persiste una brecha de género de casi 10% y un mercado laboral marcado por subempleo y empleos precarios, advierte el economista Fernando Cuadros.

La brecha salarial de género se mantiene en 9,82%. Foto: Andina
La expectativa salarial de los peruanos muestra un ligero avance en un contexto de mayor estabilidad económica. Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la remuneración promedio solicitada en julio fue de S/3.290 al mes, lo que significa un incremento de 0,13% frente a junio y de 2,65% en términos interanuales.

“El salario promedio solicitado en Perú refleja un ajuste moderado en las expectativas, en línea con una inflación interanual de 1,67%”, explicó Diego Tala Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Brecha de género de casi 10%

El reporte también revela que los hombres piden salarios más altos que las mujeres, con una diferencia del 9,82%. Mientras que ellos aspiran a S/3.389 mensuales, ellas solicitan en promedio S/3.086.

Lo más preocupante es que el salario medio requerido por los hombres aumentó 1,35% en julio, mientras que el de las mujeres retrocedió 1,55%. Además, la participación femenina se reduce a medida que crece el nivel de responsabilidad: aunque representan el 45,78% de las postulaciones en puestos junior, su presencia cae a 25,76% en posiciones de jefatura o supervisión.

Seniority y mejores sueldos pretendidos

Por nivel de experiencia, los jefes o supervisores piden en promedio S/5.322, los semi-senior y senior alrededor de S/3.342 y los junior S/2.230. En julio, las pretensiones de los segmentos junior y senior retrocedieron ligeramente, pero en los puestos de jefatura aumentaron 2,04%.

Entre los sectores mejor valorados, destacan:

  • Farmacéutica: S/9.000 en puestos de jefatura.
  • Técnico de Seguros: S/6.000 en nivel semi-senior y senior.
  • Ingeniería Geológica: S/4.500 en posiciones junior.

En el extremo opuesto, áreas como Atención al Cliente, Servicios e Ingeniería Textil registran las pretensiones más bajas, con salarios que rondan entre S/1.300 y S/1.500 al mes.

Un mercado laboral con tensiones estructurales

El economista Fernando Cuadros advirtió para La República que detrás de estas cifras persisten problemas de fondo en el mercado laboral. Y es que de acuerdo con el último reporte de empleo del INEI, en Lima, la población inactiva —personas en edad de trabajar que no buscan empleo— creció 25,5% en comparación con 2019, lo que podría esconder un “desempleo oculto”.

“Mucha gente se retira del mercado tras no encontrar trabajo, incluso en la informalidad o el autoempleo. Eso refleja una exclusión preocupante que en algunos casos puede derivar en actividades ilegales”, explicó.

Además, Cuadros recordó que el subempleo por ingresos aún afecta a cerca del 42% de los ocupados en la capital, lo que significa que amplios segmentos de la población no logran cubrir ni siquiera la mitad del costo de una canasta básica familiar. “Es empleo precario que se mantiene elevado respecto al periodo prepandemia”, apuntó.

En cuanto a ingresos, el economista precisó que, aunque los salarios nominales crecieron 30% entre 2019 y 2025, al descontar la inflación acumulada de 26,3% el incremento real es apenas de 3,8%.

En Lima, por cada empresa que abre, cierran casi tres, de acuerdo con datos del INEI del primer trimestre de 2025

“Si bien hay una ligera recuperación este trimestre, todavía en 2024 los ingresos reales estaban 9% por debajo de 2019. Habrá que esperar al cierre de 2025 para confirmar si se trata de un rebote coyuntural o de una mejora sostenida”, añadió.

Finalmente, Cuadros advirtió que la débil dinámica del mercado laboral también se refleja en la alta mortandad empresarial. “[Por cada emprendimiento que abre, cierran casi tres] Son empleos de subsistencia que, al no tener acceso a crédito ni demanda suficiente, terminan desapareciendo. Esto está vinculado tanto al desempleo como a las expectativas salariales, que en muchos casos no podrán concretarse porque las empresas pagan menos de lo que la gente pide”, sostuvo.

¿Dónde se concentran las oportunidades?

Durante julio, las áreas con mayor volumen de postulaciones fueron Ventas (7,02%), Administración (6,77%), Comercial (6,55%) y Minería, Petróleo y Gas (4,82%).

Por parte de las empresas, los avisos de empleo más frecuentes también se concentraron en Ventas (8,73%), Comercial (7,38%) y Administración (3,72%), confirmando que la demanda laboral sigue alineada a estos sectores.

