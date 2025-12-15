HOYSuscripcion LR Focus

Horóscopo
Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     
Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de diciembre, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, salud y trabajo? Consulta tu horóscopo de hoy, 15 de diciembre.

Consulta el horóscopo de hoy, lunes 15 de diciembre
Consulta el horóscopo de hoy, lunes 15 de diciembre | Foto: composición LR

El horóscopo de hoy, 15de diciembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones más precisas para los doce signos del zodiaco. Conoce cómo le irá en el amor, la salud y el ámbito laboral a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. En esta lectura, los astros te guiarán y podras descubrir lo que les depara el destino.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 15 de diciembre?

  • Aries: Una amistad podría tentarte con proyectos que no serían favorables, sé prudente en tus decisiones. Estás dejando temas pendientes y tu pareja siente desconfianza, es el momento de dialogar.
  • Tauro: La ausencia de un compañero podría afectar algunas de tus gestiones, sé paciente y evita inseguridades. Tomas distancia de una persona inmadura, la soledad te ayudará a equilibrar emociones.
  • Géminis: Enfócate en tu labor y aleja de tu mente temas ajenos, estarías distrayéndote y afectando tus gestiones. Llega una ilusión que te permitirá liberarte de esa decepción sentimental.
  • Cáncer: Conocerás al detalle la dimensión de ese problema que habías ignorado, crearás estrategias y en poco tiempo lo resolverás. Cortarás con alguien que no ha actuado con transparencia.
  • Leo: Sabes que tienes que tomar decisiones radicales, pero te cuesta definir la forma y el momento, decídete. Estás superando esa decepción amorosa, hoy volverá esa seguridad que te caracteriza.
  • Virgo: No fuerces situaciones y espera, aún no es el momento para concretar ese proyecto que deseas. Estás distanciándote de alguien que desea aclarar diferencias, no te muestres tan indiferente.
  • Libra: Evita pleitos con tu entorno y concéntrate en iniciar ese proyecto, te brindará grandes satisfacciones. Un ánimo conflictivo podría complicar la reconciliación que buscas en el amor, sé paciente.
  • Escorpio: Se agilizarán temas documentarios que entorpecían tus proyectos, será un día de avance. En el amor, sé tolerante con esa persona que está mostrando cuadros de impaciencia por estrés.
  • Sagitario: No impongas soluciones si no conoces a fondo el problema, tienes que detenerte y analizar. Un giro del destino te acerca a esa persona que parecía indiferente, habrá una nueva oportunidad.
  • Capricornio: Tendrás asesoría estratégica, lo que te permitirá resolver eficazmente lo que tanto te preocupaba. En el amor, evita juzgar constantemente, podrías alejar a la persona que te interesa.
  • Acuario: Cancelarás una actividad para dedicarle tiempo a un proyecto nuevo que traerá grandes beneficios. En lo personal, podrías toparte con el mal genio de un familiar, mantén la calma y sé paciente.
  • Piscis: Podrías tener opiniones muy personales en asuntos que requieren de mucha diplomacia, cuidado. Hay alguien que pretende aproximarse a ti, pero es posible que decidas mantener la distancia.
