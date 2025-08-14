HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

Desacuerdo. El holding Credicorp anunció que impugnará las resoluciones emitidas por la Sunat vinculadas a las compras de acciones del BCP realizadas en 2018 y 2019.

Credicorp acusó a Sunat de cambiar las reglas de juego arbitrariamente.
Credicorp acusó a Sunat de cambiar las reglas de juego arbitrariamente.

Credicorp, a través de su subsidiaria Grupo Crédito, canceló los S/1.577 millones a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que la entidad le exigía en el contexto de una controversia de impago de impuesto a la renta (IR) por la compra de acciones del Banco de Crédito del Perú (BCP) realizadas en 2018 y 2019.

“Nuestra subsidiaria Grupo Crédito S.A. (Grupo Crédito) nos ha informado que el día de hoy se ha cancelado el monto total de las Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa (las “Resoluciones”) notificadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a Grupo Crédito con fecha 27 de junio del 2025, ascendente a un total de S/1,577,174,872.00”, detalló el holding mediante un hecho de importancia a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

PUEDES VER: Autoridad Portuaria Nacional retrocede tras dar luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo de Chancay

Sunat cuestiona compra de acciones

Recordemos que en junio, Credicorp denunció públicamente que la Sunat quería cobrarle más de S/1.500 millones por las mencionadas operaciones. Por todo ello, acusó al ente recaudador de "cambiar arbitrariamente las reglas de juego".

Argumentaron que las operaciones de venta de acciones del BCP realizadas en 2018 y 2019 se realizaron a través de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y fueron autorizadas por los reguladores del sistema financiero. Sin embargo, en la lectura de Sunat, se trata de operaciones simuladas con el único fin de evitar el pago de impuesto a la renta (IR).

PUEDES VER: Tribunal Fiscal frena intento de Sunat de negar crédito fiscal a empresas por facturas con descripciones generales

Grupo Crédito —empresa compradora en ambas transacciones— rechazó esta posición, calificándola como un "atropello a la seguridad jurídica".

Según la compañía, las operaciones cumplieron con todos los requisitos legales vigentes, habida cuenta que se transfirieron menos del 10% de acciones en un periodo de 12 meses, contaron con presencia bursátil, fueron registradas en Cavali y autorizadas por la SMV y la SBS.

El CEO de Credicorp, Gianfranco Ferrari, sostuvo anteriormente que el grupo empresarial se defenderá en todos los fueros que sean necesarios, toda vez que cuenta con la documentación para sustentar su posición.

“Sin perjuicio de lo anterior, Grupo Crédito nos ha reafirmado su decisión de ejercer en las vías legales el derecho de defensa que la ley le franquea con la finalidad de impugnar las resoluciones”, indicó Credicorp.

En un análisis de Alfredo Guerra Arce, magíster en Derecho Tributario, el litigio será una oportunidad para que el Poder Judicial defina, con mayor claridad, los límites entre la legalidad formal, la elusión y la simulación, lo cual contribuiría a una mayor predictibilidad del régimen tributario peruano.

"Si se realizó la venta de acciones manipulando los mecanismos bursátiles para fijar comprador y precio, que parecería ser lo que sostiene la Sunat, en nuestra opinión no sería un caso de simulación sino de abuso de dichos mecanismos, esto es, de elusión, lo que la misma Sunat ya habría descartado", sostuvo.

