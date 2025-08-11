HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Año preelectoral 2025: expertos debaten si guardar el dinero o invertir en plena volatilidad

En la última elección presidencial, el dólar alcanzó los S/4,13, encareciendo productos importados como gasolina, harina y maíz, con un efecto directo sobre la canasta básica familiar.

Los años preelectorales en Perú generan incertidumbre. Foto: Imagen referencial generada con inteligencia artificial
Los años preelectorales en Perú generan incertidumbre. Foto: Imagen referencial generada con inteligencia artificial

Los años preelectorales en el Perú suelen generar un entorno de incertidumbre que impacta tanto en el tipo de cambio como en la inflación. En la última elección presidencial, el dólar alcanzó los S/4,13, encareciendo productos importados como gasolina, harina y maíz, con un efecto directo sobre la canasta básica familiar.

Únete a nuestro canal de política y economía

El incremento de precios también se reflejó en las estadísticas oficiales. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2021 la inflación anual fue de 3,98% y en 2022 se elevó a 7,87%, evidenciando cómo la inestabilidad política puede trasladarse rápidamente al costo de vida.

Pese a que la economía peruana mantiene fundamentos sólidos y el dólar se encuentra en su nivel más bajo de los últimos cinco años, la posibilidad de un repunte abrupto en los próximos meses no está descartada. Ante este escenario, los especialistas presentan visiones contrapuestas sobre cómo actuar.

Postura conservadora: preservar el valor del dinero

Para Juan Acosta, docente de Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la prioridad debe ser reducir riesgos y proteger el presupuesto familiar. “La volatilidad electoral puede generar alzas repentinas que afecten ahorros y deudas. Es fundamental adoptar estrategias que preserven el valor de nuestro dinero”, sostiene.

Entre sus recomendaciones destacan:

  • Contratar depósitos a plazo fijo para asegurar capital e intereses.
  • Ahorrar en dólares aprovechando el tipo de cambio actual.
  • Adelantar compras de bienes no perecibles o de alta rotación.
  • Mantener un fondo de emergencia del 10% al 20% del ingreso mensual.
  • Evitar nuevas deudas en fechas cercanas a las elecciones.

Postura proactiva: capitalizar la volatilidad

Por otro lado, Felipe Mendoza, analista de mercados financieros en ATFX LATAM, considera que la volatilidad electoral también puede representar una ventana de oportunidad. “En países latinoamericanos y emergentes, como Perú, es común el llamado trade electoral: momentos en los que las fluctuaciones propias de estos periodos permiten generar ganancias para inversionistas y personas que saben identificar tendencias”, explica.

Para Mendoza, una cautela excesiva puede ser contraproducente. “Estar completamente fuera del mercado y no tener inversiones también es un error. Es necesario comprender los riesgos, analizar las estadísticas y tomar decisiones informadas que permitan beneficiarse de los cambios que trae un año electoral”, añade.

Ambos enfoques coinciden en la necesidad de información y planificación, pero difieren en el nivel de riesgo que se debe asumir. La decisión final, coinciden los expertos, dependerá de los objetivos financieros y del perfil de cada ciudadano frente a un escenario económico marcado por la incertidumbre política.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

LEER MÁS
PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

LEER MÁS
Marco Avilés: “El propio Estado te abandona si vives en la periferia”

Marco Avilés: “El propio Estado te abandona si vives en la periferia”

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Autoridad Portuaria Nacional da luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo usado en Chancay

Autoridad Portuaria Nacional da luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo usado en Chancay

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público: revisa AQUÍ el procedimiento de Servir y los beneficiarios

Bono para trabajadores del sector público: revisa AQUÍ el procedimiento de Servir y los beneficiarios

LEER MÁS
Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones durante las operaciones bancarias en 2025

Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones durante las operaciones bancarias en 2025

LEER MÁS
Familias peruanas ya pueden acceder al empadronamiento de lotes durante agosto de 2025 y obtener el título de propiedad gratis, vía Cofopri

Familias peruanas ya pueden acceder al empadronamiento de lotes durante agosto de 2025 y obtener el título de propiedad gratis, vía Cofopri

LEER MÁS
Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Economía

Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones durante las operaciones bancarias en 2025

Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes en el Banco de la Nación

Autoridad Portuaria Nacional da luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo usado en Chancay

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota