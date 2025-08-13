HOYSuscripcion LR Focus

Economía

¿Qué carreras se necesitan para trabajan en el Megapuerto de Chancay este 2025?

El Megapuerto de Chancay, en Perú, generó 1.500 nuevos empleos y es actualmente una puerta para las oportunidades laborales en diversas carreras como ingeniería, arquitectura y comercio internacional.

Megapuerto de Chancay: profesionales con ciertas carreras pueden trabajar en el nuevo terminal.
Megapuerto de Chancay: profesionales con ciertas carreras pueden trabajar en el nuevo terminal. | Foto: Composición LR/Andina.

El Megapuerto de Chancay es uno de los proyectos de mayor relevancia en el Perú, sobre todo en el sector económico. Precisamente, otro de los beneficios que trae este moderno terminal portuario es la creación de nuevos empleos. Según lo ha comentado Gonzalo Ríos Polastri, gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay, Perú, se han creado 1.500 puestos de trabajo.

En esa línea, es importante conocer qué carreras profesionales pueden estudiar los jóvenes e interesados para que en algún momento puedan también ser parte de este nuevo y moderno puerto. Por ejemplo, destacan puestos para ingenieros, arquitectos, expertos en Comercio Internacional y más.

PUEDES VER: El nuevo megapuerto de Matarani se conectaría con los puertos de Chancay y el Callao: integraría al Perú en las grandes rutas del comercio global

lr.pe

Megapuerto de Chancay: estas carreras se necesitan para poder trabajar en el moderno puerto

Entre las carreras con mayor demanda en el nuevo Megapuerto de Chancay está la ingeniería, cuyos sueldo pueden alcanzar hasta los S/7.000.

  • Ingeniería Industrial: Esta especialidad se centra en la mejora de procesos de producción y en la gestión eficiente de la cadena de suministro. Según el portal Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los ingenieros industriales en Perú tienen un salario promedio de S/3.764 mensuales, con la posibilidad de alcanzar hasta S/6.684 con experiencia y especialización.
  • Ingeniería Informática: La ingeniería informática es esencial para el desarrollo de sistemas que gestionen las operaciones portuarias y el seguimiento de cargamentos. En promedio, un ingeniero informático gana entre S/4.000 y S/7.000 mensuales.
  • Ingeniería Ambiental: Esta rama se encarga de asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales y de gestionar de manera sostenible los recursos naturales, lo que es fundamental para el éxito del megapuerto.

PUEDES VER: Estos proyectos se construirán cerca del Megapuerto de Chancay: destacan comisarías, carreteras y más con un valor de S/820 millones

lr.pe

Perfiles y puestos para trabajar en el Megapuerto de Chancay

  • Seguridad portuaria
  • Ejecutivos de ventas
  • Analistas de datos
  • Gestores de proyectos
  • Analistas de riesgo
  • Operadores
  • Técnicos de grúas
  • Profesionales en SSOMA (seguridad, salud ocupacional y medio ambiente).

¿Dónde se ubica el Megapuerto de Chancay?

El nuevo y moderno terminal portuario multipropósito de Chancay se ubica en el distrito con el mismo nombre, provincia de Huaral. Está aproximadamente a 80 kilómetros de Lima Metropolitana. Es un megaobra donde su principal accionista es una empresa de capital chino: Cosco Shipping Ports Limited.

