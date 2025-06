El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia, presidido por la jueza Margarita Salcedo, rechazó el pedido de recusación presentado por la defensa técnica del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. De esta manera, el juzgado encargado de evaluar el impedimento de salida del país del exmandatario continuará siendo el mismo. El recurso, que solicitaba el cambio de jueces en el proceso judicial contra Kuczynski, argumentaba que se vulneraba su derecho a ser juzgado con imparcialidad.

Ante esta decisión, el abogado del exmandatario, Julio Midolo, anunció que presentará un recurso de apelación, alegando que la resolución se basó en acciones previas que, a su juicio, fueron arbitrarias. El letrado citó, entre otras cosas, que no se ha notificado la resolución que muestra que no existe medida alguna en su contra de salida del país.

"(…) En nuestro criterio, es evidente la parcialización de su despacho (…). Esta defensa está a la espera de que se notifique la resolución del 29 de mayo, la cual iba a servir como uno de los insumos para presentarla como un elemento de convicción que sustente que, en el presente caso, no existía vulneración alguna de las restricciones a la libertad del señor PPK (…). Si no puede entenderse como legítimo que un señor de 87 años, que ha esperado siete años a que caduquen las restricciones en su contra para poder ver a su esposa (…), sin duda en este país no hay seguridad jurídica", sostuvo el abogado del ex jefe de Estado ante la magistrada Salcedo.

Adelantan audiencia sobre impedimento de salida del país para PPK tras intento de viajar a EE.UU.

La ya mencionada jueza Margarita Salcedo Guevara resolvió adelantar la audiencia para revisar el pedido de impedimento de salida del país contra Pedro Pablo Kuczynski. Esta sesión, que originalmente iba a realizarse el lunes 9 de junio a las 9:00 a.m., fue reprogramada para hoy, 8 de junio, y se viene llevando a cabo desde el mediodía.

El cambio en la fecha se dio luego de que se informara que Kuczynski intentó abordar un vuelo hacia los Estados Unidos desde el aeropuerto Jorge Chávez, pocas horas antes de que se discutiera la solicitud fiscal. La Fiscalía de Lavado de Activos argumenta que es necesario evitar que el exmandatario abandone el territorio nacional mientras prosiguen las diligencias del caso.

PPK se pronunció ante alerta migratoria en su contra: "Confío en que las autoridades reparen esta injusticia a la brevedad"

El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski emitió un pronunciamiento público luego de que se le impidiera abandonar el territorio nacional el pasado 7 de junio. Según explicó, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Estados Unidos, fue detenido por una alerta migratoria. Para Kuczynski, este acto constituye una transgresión a sus derechos fundamentales, por lo que pidió que las autoridades tomen medidas para corregir lo sucedido.

En el comunicado, el exjefe de Estado denunció que el impedimento fue ejecutado de forma arbitraria por la entidad migratoria, pese a no tener ninguna restricción legal que le prohíba salir del país. Recordó que el Poder Judicial confirmó el 29 de mayo que se levantó su impedimento de salida, y que su intención era viajar como sin transgredir alguno de los impedimentos: "Confío en que las autoridades reparen esta injusticia a la brevedad", manifestó.

Asimismo, Kuczynski detalló que el objetivo de su viaje era realizarse exámenes médicos y reencontrarse con su esposa. En respuesta al incidente, informó que ha presentado un recurso de habeas corpus y advirtió que evaluará tomar acciones legales contra los responsables del hecho. Afirmó que lo ocurrido no solo vulnera sus derechos, sino que también pone en riesgo su salud física y emocional.