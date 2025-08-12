162 vehículos de transporte informal son chatarreados por el MTC

Las multas que tenían estos vehículos eran por más de S/22 millones. | Foto: Gob.pe

El día 12 de agosto del presente año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició el proceso de chatarreo de 162 vehículos que eran utilizados como transporte público de manera informal y que están en completo abandono.

Este proceso se realizó de forma agresiva para sacar de circulación la ilegalidad e informalidad. Todo esto se viene realizando en conjunto con la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

El MTC, ATU y la Sutran trabajaron en conjunto para este proceso. Foto: MTC

“Estamos sacando de las calles y destruyendo 162 vehículos para mejorar la calidad de vida de la población. Estas unidades eran informales y ahora están fuera del mercado para ayudar, también, a reducir la contaminación” comentó el ministro del MTC, César Sandoval Pozo.

¿Qué vehículos informales fueron destruidos?

En este cuarto proceso de chatarreo en lo que va del año, la ATU destruyó 140 unidades, entre ellas combis, cústers, minibuses, vans y autos que tenían más de 20 años de antigüedad y acumulaban más de 22 millones de multas, y que estaban en el depositito desde 2019. La Sutran hizo su primera participación en este chatarreo y mandó a destruir 22 vehículos.

Entre los vehículos hallados se encontraba una combi del "Anconero", de placa W3W-771, que operaba en el transporte público de manera informal. Este vehículo acumulaba un total de S/183.500 en multas.

El proceso chatarreo a los vehículos informales. Foto: MTC

El titular del MTC indicó que estos vehículos eran un peligro para la sociedad, ya que no contaban con certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni con autorización de la ATU para realizar el servicio público de transporte.

El MTC llama a los transportistas a ponerse de manera legal

Las entidades adscritas del MTC, la ATU y la Sutran invitan a los transportes públicos que operan de manera ilegal a pasarse al mercado de manera formal y que ellos los acompañarán y ayudarán en el proceso.

Las autoridades correspondientes intensificarán la fiscalización en todo el Perú, ya que hasta fin de año esperan chatarrear 500 unidades con megaoperativos en lugares como centros de inspección técnica vehicular, escuelas de conductores y centros médicos.