Perú pide a la OIT asistencia para nueva medición de la formalidad laboral y avanzar en su ingreso a la OCDE

Ministro Daniel Maurate indicó que el 70% de jóvenes que termina la secundaria no accede a ningún tipo de educación superior ni cuenta con competencias laborales. | Congreso

En el marco del proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Gobierno ha solicitado asistencia técnica a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para estandarizar la forma en que se mide la formalidad laboral en el país.

Actualmente, solo el 29% de la población ocupada está considerada como formal, mientras que el 71% restante trabaja en condiciones de informalidad, según indicó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, ante la comisión especial del Congreso encargada de supervisar el proceso de adhesión al grupo selecto de países.

El titular del MTPE explicó que esta cifra muestra una realidad incompleta, toda vez que hoy en el Perú se considera como trabajador formal únicamente a quien está en planilla. “Nosotros hemos propuesto ante la OIT que también se reconozca el autoempleo decente, con protección social. Queremos que se nos mida igual que a los demás países de la OCDE, como Costa Rica, Chile o Colombia”, afirmó.

En ese sentido, el Gobierno ha pedido a la OIT una asistencia técnica para redefinir y homologar el concepto de formalidad, de modo que el país pueda presentar un indicador más comparable. “Si mañana como ministro salgo a decir que ahora tenemos 45% de formalidad, dirán que hemos manipulado la cifra. Por eso hemos hemos pedido una asitencia técnica a la OIT para que estandaricen la forma de medir formalidad laboral. Eso lo anunciaremos con OIT”, sostuvo Maurate.

¿Un cambio metodológico o maquillaje estadístico?

Para el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros, antes de hablar de nuevas cifras, es fundamental aclarar qué se entiende por informalidad en el país.

“Ese 70% de informalidad que se suele hablar no es únicamente laboral. Es informalidad general, que incluye tanto a asalariados no registrados en planilla como a trabajadores independientes que no tributan”, explicó Cuadros a La República.

Según detalló, solo un tercio de esa informalidad corresponde a asalariados informales —personas que trabajan para una empresa pero no son declaradas en planilla—, mientras que los dos tercios restantes (el grueso) corresponden a trabajadores por cuenta propia que no pagan impuestos. A estos últimos se les clasifica como informales tributarios.

Además, Cuadros aclaró que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ya aplica los criterios de la OIT para sus mediciones, por lo que la asistencia técnica solicitada no debería modificar las cifras actuales.

“El INEI ya aplica las definiciones de la OIT para determinar si un trabajador es formal o informal. Por ejemplo, si un asalariado tiene seguro de salud pagado por el empleador, se le considera formal. Si no, informal. En el caso de los independientes, se considera formal si tiene RUC y declara renta”, aclaró.

El problema real: falta de empleo asalariado

Para Cuadros, el verdadero problema de fondo no está en cómo se mide la formalidad, sino en la estructura misma del empleo en el Perú.

“De los más de 17 millones de trabajadores en el país, solo la mitad tiene empleo asalariado. La otra mitad se autoemplea por necesidad, en condiciones precarias. Y de los asalariados, apenas la mitad está formalizada”, explicó.

Esto ubica al Perú muy por debajo de los estándares de la OCDE, donde alrededor del 90% de la población ocupada es asalariada y, en su mayoría, formal. Incluso países vecinos como Chile, Argentina y Brasil tienen un nivel de empleo salariado mayor al 70%. En el Perú, menos del 50% de la población económicamente activa está en empleo asalariado.

“En Perú, muchas personas no logran acceder siquiera a un empleo asalariado informal. Se ven obligadas a ‘crear’ su propio empleo —en una bodega, en la calle, en servicios informales— como una forma de subsitencia. No somos un país de emprendedores, como se dice. Somos un país de sobrevivientes”, apunta Cuadros. . Estamos a la cola de sudamerica en distribución de la riqueza

"6 de cada 10 se equivocaron de carrera"

Durante su presentación ante el comité de empleo de la OCDE, el ministro Maurate también expuso otros retos laborales. Por ejemplo, señaló que el 62% de los jóvenes se ha equivocado de estudiar una carrera y ha seguido estudios sin demanda laboral, lo que los empuja a actividades informales tras egresar. Además, advirtió que el 70% de quienes terminan la secundaria no accede a estudios superiores ni adquiere competencias laborales.

Además, informó que de los 800.000 migrantes que cuentan con carné de extranjería, solo 75.000 están en planilla. El resto trabaja en la informalidad. En sector como la minería, indicó, se visualizan casos de explotación, trabajo infantil y forzoso.

Comentarios de la OCDE

En la última evaluación del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, países como España, Reino Unido y Francia señalaron que persisten retos en materia de informalidad y derechos laborales en el Perú. Chile planteó que el proceso de adhesión debe ser una oportunidad para fortalecer la protección de los trabajadores, e invitó a conocer sus estrategias de formalización.

Bélgica, Irlanda y Costa Rica también intervinieron con recomendaciones y observaciones, que deberán ser atendidas por el régimen de Dina Boluarte de aquí a abril de 2026, fecha de la próxima revisión.

“Estamos muy lejos del estándar OCDE. No solo por nuestras cifras de informalidad, sino porque nuestra economía no es capaz de generar empleo asalariadol”, concluyó Cuadros.