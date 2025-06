La cadena de restaurantes Rústica enfrenta una millonaria multa, tras permitir que una menor consumiera alcohol en uno de sus establecimientos en el distrito de Ate, en el área de discotecas y karaoke, según afirmó la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi (SPC) de Indecopi. La medida incluye la obligación de capacitar a su personal sobre la Ley N° 28681, que regula la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

El incidente, ocurrido el 8 de abril de 2023, se produjo en el Centro Comercial Real Plaza Santa Clara, donde una adolescente terminó inconsciente. La situación llevó a Indecopi a iniciar una investigación, determinando que la empresa no cumplió con las medidas de seguridad necesarias para proteger a la adolescente.

Menor de edad bebe alcohol en Rústica y termina inconsciente

El 12 de abril de 2023, una señora, cuyo nombre se ha mantenido en reserva, denunció a Piqueos y Sabores Nacionales S.A.C., empresa a cargo de Rústica, ubicado en Av. Nicolás Ayllón 8694 A.H. La Estrella, interior RC01 – Centro Comercial Real Plaza Santa Clara, por presuntas infracciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Según la denuncia, recogida por LP Pasión por el Derecho, la noche del 8 de abril de 2023, a las 10:30 p.m., su nieta ingresó junto a dos amigas al área del karaoke del establecimiento de Rústica, donde consumieron comida y bebidas alcohólicas. A las 12:00 a.m., una de las amigas de la menor se comunicó con su tía para pedirle que se acercara al establecimiento comercial, debido a que su nieta se encontraba inconsciente por el consumo de alcohol. Según señaló la acusación, recién a la 1:00 a.m. fue trasladada al tópico del centro comercial, desde donde llamaron a una ambulancia. No obstante, a falta de disponibilidad esta nunca llegó y a las 4:30 a.m. la agraviada reaccionó y se retiró del Real Plaza junto a su tía.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor (Sede Lima Sur N° 2), mediante la Resolución 2, emitida el 2 de junio de 2023, aprobó el trámite de la denuncia interpuesta en contra de Rústica, enfatizando que el esteblecimiento no brindó las medidas de seguridad necesarias para evitar que la joven consuma bebidas alcohólicas en su local. En diciembre del mismo año, la entidad emitió su Informe Final de Instrucción -IFI-, que fue observado por la cadena de restaurantes.

En ese sentido, mediante la Resolución 0333-2024/CC2 del 15 de febrero de 2024, la comisión declaró fundada la denuncia contra Rústica por infracción al artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, tras no brindar las medidas de seguridad pertinentes para evitar que la adolescente consuma alcohol al interior del local. Sin embargo, consideró infundadas las acusaciones contra la pizzería por haber vendido bebidas alcohólicas a la menor, luego de no poder probarse y demanda por haber negado inicialmente el acceso a un familiar de la menor a sus instalaciones para que pueda retirarla.

La millonaria sanción que impuso Indecopi a Rústica

Indecopi terminó por imponer una sanción de una multa equivalente a 40 UIT (S/214.000) y la orden de capacitar a todo su personal en máximo 15 días, sobre los alcances de la Ley N° 28681.

Asimismo, se inscribió a Piqueos y Sabores Nacionales S.A.C., empresa que opera Rústica, en el Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) del Indecopi. Finalmente, la resolución estipula que la compañía tendrá que pagar los costos del procedimiento, equivalentes a S/36.00, y presentar evidencia del cumplimiento de la capacitación y del pago a favor de la denunciante en un plazo máximo de cinco días hábiles, luego de que se cumpla el plazo otorgado.

¿Cuáles son las funciones de Indecopi?

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la entidad encargada de velar por la protección de los derechos de los consumidores y fomentar una competencia justa en el mercado peruano. Su responsabilidad incluye salvaguardar la propiedad intelectual y garantizar el correcto funcionamiento de los distintos sectores económicos, promoviendo un entorno comercial transparente, equitativo y eficiente.

Indecopi actúa como un regulador que asegura que las empresas cumplan con las normativas vigentes, protegiendo así a los consumidores de prácticas comerciales desleales y garantizando su bienestar.