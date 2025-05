Indecopi elimina 17 cláusulas abusivas de cuatro aerolíneas que afectaban a 8 millones de pasajeros

Star Perú

(Resolución 3397-2024/SPC-INDECOPI)



-Cobrar penalidad si el pasajero no realiza el viaje completo (se queda en una escala).

-Excluir su responsabilidad por pérdida de vuelo de conexión no informado por el pasajero.

-Limitar el derecho al reembolso en caso de no prestar el servicio contratado.

-Cobrar penalidad de USD11,80 por no usar alguno de los tramos del pasaje.

-Modificar tarifas y condiciones de servicio de manera unilateral.

-Limitar la responsabilidad por pérdida de equipaje al monto del seguro contratado.

Artículo 51, literal a)

Artículo 50, literal a)

Artículo 50, literal e)

Artículo 50, literal h)