Banco de la Nación advierte sobre estafas a usuarios en 2025: esto es lo que debes tener en cuenta para protegerte de fraudes digitales

Las estafas digitales a los usuarios del Banco de la Nación son situaciones en las que delincuentes utilizan diversos métodos para obtener información personal y realizar fraudes. Estos ataques suelen involucrar el engaño a través de canales como llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto que imitan comunicaciones oficiales del banco.

Para prevenir estos fraudes, el Banco de la Nación recomienda a sus clientes no compartir información personal o datos bancarios por medios no oficiales. También sugiere verificar siempre la autenticidad de los mensajes recibidos y prestar atención a las direcciones web antes de ingresar o proporcionar cualquier dato sensible.

Estafas a usuarios del Banco de la Nación, ¿cuáles son las modalidades de fraude digital más usadas?

El Banco de la Nación advierte a sus usuarios acerca de las modalidades empleadas por los estafadores para apropiarse de sus datos financieros, mismas que se detallan a continuación:

Una de las técnicas es el "Caller ID Spoofing", que consiste en falsificar el número telefónico del Banco de la Nación para hacer parecer que la llamada es legítima. A través de este método, los delincuentes envían supuestas notificaciones urgentes sobre la cuenta del usuario y solicitan información personal, la cual es utilizada para realizar operaciones sin el consentimiento del titular. El "Pharming" es otra modalidad de fraude digital en la que los ciberdelincuentes redirigen al usuario a páginas web fraudulentas después de que este descarga archivos infectados. Este tipo de ataque busca instalar programas maliciosos en los dispositivos del usuario, los cuales capturan información cuando se accede a sitios aparentemente confiables. El "Phishing" es una técnica que implica el envío de correos electrónicos falsificados que imitan comunicaciones oficiales del Banco de la Nación. Estos mensajes contienen enlaces o archivos adjuntos que, al ser abiertos, permiten a los atacantes acceder a los datos personales del usuario. El objetivo es robar información sensible para realizar fraudes. El "Smishing" utiliza mensajes de texto para engañar a los usuarios e inducirlos a compartir información personal o instalar software espía en sus dispositivos móviles. Al igual que el "Phishing", el objetivo de esta modalidad es obtener datos personales que luego pueden ser utilizados para cometer fraudes digitales.

Banco de la Nación: esto debes tener en cuenta para evitar estafas en 2025

Según el Banco de la Nación, para evitar caer una estafa o fraude digital, los usuarios deben tener cuenta las siguientes consideraciones:

Antes de acceder a una página sospechosa, asegúrate de verificar que el enlace sea seguro y finalice en 'bn.com.pe'.

El Banco de la Nación nunca solicitará que brindes tus datos personales como claves digitales o información financiera.

Línea gratuita del Banco de la Nación ante situaciones de estafa o fraude digital en 2025

Ante situaciones de estafa o fraude digital, el Banco de la Nación pone a disposición su línea gratuita 0800-10700 para brindar asistencia a los usuarios. Además, los números (01) 440 5305 y (01) 442 4470 están disponibles para atención directa, con el fin de resolver inquietudes relacionadas con la seguridad en las transacciones en línea.

Los usuarios del Banco de la Nación deben utilizar estos canales oficiales para reportar cualquier actividad sospechosa y recibir orientación sobre cómo proteger sus cuentas. Estos servicios están disponibles para ayudar a garantizar la seguridad digital de los clientes ante potenciales fraudes digitales.

