El gerente central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales de Entel Perú conversó con La República sobre la situación del sector de telecomunicaciones, las políticas regulatorias en nuestro país y la venta de Telefónica a la empresa argentina Integra Tec Internacional. Para Nino Boggio, las autoridades deben hacerse cargo de fomentar un marco que permita darle sostenibilidad a la industria.

-¿Cuál es su análisis sobre el sector telecomunicaciones en Perú y qué participación tiene Entel allí?

-La industria en el Perú tiene una dinámica competitiva, pero hay que mirarla con preocupación, dado que la rentabilidad del sector no es la que había hace 10 o 20 años. Esto debería llamar la atención, sobre todo en los servicios móviles, que son de alta competencia en el país. Sin embargo, existe cada vez más ímpetu para seguir generando mayor regulación. La ruta debería ser continuar desregulando todos los servicios en la medida que tienes usuarios que están totalmente empoderados porque pueden cambiarse de operador de forma inmediata si no están satisfechos con el servicio que se brinda. Con esa perspectiva, hay que mirar al sector para que se generen incentivos y que lleguen las inversiones. En Entel, tenemos 10 años de presencia en el mercado y desde el 2014 a la fecha, tenemos una participación de ingresos que nos califica como el segundo operador en el país.

-¿Cuál es su opinión sobre la política regulatoria peruana en materia de las telecomunicaciones?

- Además de Osiptel que tiene un rol importante, están el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MEF y sin lugar a dudas el Ministerio del Interior porque se han generado una serie de obligaciones a los operadores de telecomunicaciones que están asociados a la seguridad ciudadana. Te pongo un ejemplo: somos de los pocos países que, para contratar un servicio de telecomunicaciones, tienes que pasar biometría a través de tu huella dactilar que se convalidad con una base de la Reniec. Sin embargo, eso tiene costos y lo pagamos lo operadores. Esta validación debería ser gratuita porque tiene por objeto combatir un delito, pero no hemos visto del Estado una voluntad de que estos costos sean exonerados. En un segmento donde hay altísima competencia, no puede ser que sigamos generando mayor regulación.

- En el primer trimestre de 2025, ¿cómo le fue a Entel en portabilidad móvil y despliegue de internet fijo?

- Cerrando el 2024, hemos tenido un crecimiento de más de 407.000 clientes móviles postpago. De lo que ha crecido la industria, nosotros hemos captado el 32% y nos hemos consolidado como el segundo operador del país. En temas de portabilidad, nosotros también lideramos y las cifras de este primer trimestre muestran que somos uno de los pocos operadores que tenemos un saldo neto positivo.

-En la Junta de Accionistas de Entel realizada en Chile, se anunció una inversión de más de US$200 millones en su negocio de red móvil en Perú, ¿podría darnos más detalles?

-Sí. Se ha aprobado un monto de inversión para el 2025 de aproximadamente US$208 millones, lo que implica un incremento casi del 30% respecto a lo que invertimos en el 2024. De este monto, gran parte de lo aprobado, va a ser destinado en seguir creciendo en cobertura, capacidad de red con tecnología 5G. Es decir, vamos a continuar con nuestro despliegue y mejorar los procesos que estén orientados a ofrecer una buena experiencia al cliente.

-¿Cuánto representa Perú para los ingresos de Entel y cuál es su meta en cuanto a participación de mercado?

-El 30% y el 30% del EBITDA consolidado ya no aporta a Perú. Además, si bien aspiramos a tener una cuota del 30% del mercado peruano, lo que más nos preocupa es que la empresa sea sostenible y eso quiere decir que esas cifras pueden variar de año a año. Entonces, uno necesita tener estrategias para atraer clientes fieles que estén alineados y contentos con la propuesta que les damos.

-¿Cómo han tomado esta noticia de la venta de Telefónica a Integra Tec?

- Ahora, nos estamos enfocando en lo que nosotros tenemos que hacer. Igual, hacemos seguimiento de lo que va pasando con la industria en general porque nos movemos dentro de un contexto. En ese sentido, es prematuro saber qué pueda pasar con esta transferencia o cambio de dueño de este operador, pero lo que hay que mirar, es que ha solicitado entrar a un proceso concursal. Cuando se apela a este medida es porque estás en una situación financiera complicada, insolvente. Entonces, el llamado a las autoridades es para que se hagan cargo de fomentar un marco que permita, desde el punto de vista legal, darle sostenibilidad a la industria. Y esto no es solo en Perú, sino lo que está pasando en muchos países de la región. Nosotros hemos venido pidiendo a las autoridades que tengan una mirada de largo plazo y les hemos llevado las cifras, en la que muestran que el ARPU en Perú, es el más bajo de Latinoamérica, sin embargo, tenemos la mejor velocidad de internet de Latinoamérica. Además, tenemos una carga impositiva sectorial que implica un sobrecosto de más de 7% de los ingresos, que no tienen en otras partes del mundo. Lo importante es que los inversionistas extranjeros miren a Perú como un país atractivo para el sector de las telecomunicaciones.

-En medio de este clima de incertidumbre en que se encuentra el sector de las telecomunicaciones, ¿qué mensaje darle a los usuarios para que sigan teniendo confianza en sus operadores?

-Somos conscientes que prestamos un servicio público muy sensible y que impactamos a la sociedad. Pero, no todo lo que pasa a través de un celular es responsabilidad de los operadores. Por ejemplo, nosotros no nos podemos hacer cargo de las extorsiones, sicariatos y convertirnos en policía. Es responsabilidad del Estado generar sobrecostos que se nos trasladan a la industria. Confiamos en este ofrecimiento que ha hecho el Ministro de Economía sobre este paquete desregulatorio y esperamos que se pueda concretar. Nosotros hemos llevado varias iniciativas al MEF para hacer mucho más flexible la regulación y garantizar la sostenibilidad de la industria.

-¿Qué tipo de iniciativas al respecto han enviado al Ministerio de Economía?

-Algunas normas tienen que pasar por el Congreso y van a tomar más tiempo, pero hay otras que sí pueden aprobarse mediante Decreto Supremo. Por ejemplo, el MTC aprobó un instrumento de gestión ambiental que además de generar sobrecostos, provoca muchos retrasos en la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, te exigen un estudio de impacto ambiental que requiere aprobación y que se convierte en un sobrecosto. Pero, además, tenemos que presentar ese expediente al Ministerio que tiene un plazo para aprobarlo y ese periodo nunca se cumple, con lo cual, hasta que se apruebe, no podemos instalar infraestructura. Esa es una de las medidas que hemos pedido que revisen o que se modifique. Otra es revisar ciertas actuaciones que tiene la Sunat. Cuando uno va a certificar su inversión, no te reconocen lo que has invertido y tienes que ir al Poder Judicial. Luego de 10 años, el PJ gana y le dice a la Sunat que corrija lo que ha hecho y la Sunat no lo quiere hacer. Entonces, esas son condiciones que no pueden pasar en un país que requiere de la inversión privada. Tengo confianza en poder hacerle seguimiento a estas iniciativas y ojalá que muchas de ellas se puedan plasmar.

-¿Cuál es el nivel de la confianza empresarial respecto a lo que estamos viviendo políticamente en el Perú, ya muy cercano al inicio del proceso electoral?

-Las telecomunicaciones son un negocio donde las inversiones se hacen a largo plazo. Ya hemos vivido distintas situaciones políticas y económicas en el país, y eso no ha sido un obstáculo para que sigamos incrementando nuestra inversión y nuestra apuesta para el desarrollo del sector. Lo que hay que mirar son los incentivos que se tienen que colocar desde el Estado para seguir fomentando el crecimiento de la inversiones y para que el país siga siendo atractivo. Creemos que en Perú todavía hay muchas oportunidades y un objetivo muy claro: cerrar brechas de conectividad.

-El año pasado se anunció la ruptura del acuerdo con el fondo de inversión KKR y Telefónica Hispam para la adquisición de PangeaCo, ¿están buscando nuevo socio?

-En el 2024, estábamos explorando entrar de manera masiva al segmento de internet fijo residencial a través de una red neutral. Este negocio se cayó por causas ajenas a Entel, ya que era una negociación entre KKR y Telefónica. En este momento, estamos en un proceso para evaluar la mejor alternativa.