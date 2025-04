De no existir un apoyo mayoritario en la Junta para la reestructuración de Telefónica, la ley señala el camino de la liquidación de la empresa. Foto: composición LR/Andina

De no existir un apoyo mayoritario en la Junta para la reestructuración de Telefónica, la ley señala el camino de la liquidación de la empresa. Foto: composición LR/Andina

El primer trimestre del año en el sector de las telecomunicaciones ha estado marcado por la venta de Telefónica del Perú (TDP) a la empresa argentina Integra Tec International y anuncios de inversión por parte de sus competidores. No obstante, hay un proceso concursal al que se acogió la empresa de origen español ante Indecopi el último 24 de febrero.

Para el abogado Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors, la caída de los ingresos de Telefónica, sus deudas acumuladas y su débil posición financiera configuran una mayor posibilidad de que sea liquidada, aunque dicha compañía haya asegurado lo contrario en una nota de prensa de febrero de este año.

PUEDES VER: Trabajadores de Telefónica exigen nacionalizar la empresa tras venta a Integra Tec International

“Es bastante complicada la situación de Telefónica por su nivel de deuda que tiene. El patrimonio neto ha arrastrado pérdidas y hasta hace poco era negativo. Eso significa que sus deudas superan sus activos. De manual, esa es una situación de liquidación y una señal de la gravedad que atraviesa. Entonces, si no tiene la caja y los derechos a futuro los tiene limitados hasta el 2027, me da la sensación que esto va a terminar en una liquidación”, explicó a este medio.

Por su parte, Walter Díaz de la Vega, vocero de la Coordinadora Sindical de Telefónicos, coincidió con el abogado sobre un escenario de probable de disolución de la empresa. En esa línea, enfatizó que la estrategia de Telefónica apuntaba a vender sus activos como ha ocurrido en los últimos días, ya que ellos ahora se convierten en acreedores.

"Telefónica gana porque ahora se convierte en un acreedor. Pasa de ser la máxima deudora del país a ser la cobradora. Por eso, es que ante esta situación, nosotros consideramos que la nacionalización tiene más espacio todavía para implementarse. Además, como Coordinadora hemos solicitado formalmente a Indecopi que nos remitan el contenido del proceso concursal que se solicitó, pero hasta ahora no recibimos respuesta ", declaró a La República.

Si bien Castro resalta que la reciente capitalización del préstamo de Telefónica Hispam mejoró el patrimonio neto de Telefónica del Perú, advierte también que la concesión del servicio de telefonía fija caducará en el 2027 debido a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidió no renovar el plazo solicitado por la empresa hasta el 2032.

"¿Cuáles son los activos valiosos de Telefónica del Perú? Básicamente, el negocio de telefonía que es un contrato de concesión que tiene un plazo y no se le ha renovado. Si su principal activo son los ingresos que recibe por el negocio de telefonía y esa proyección concluye en el 2027, ¿esos flujos alcanzan para pagar todas sus deudas?”, refirió.

Como se recuerda, Indecopi no ha admitido a trámite ni ha publicado el inicio del proceso concursal que permitirá aplicar la protección patrimonial hasta que la Junta de la empresa de telecomunicaciones decida si avanza a una reestructuración o liquida sus bienes. Serán los acreedores quienes definirán el destino la compañía.

No obstante, Castro anota la complejidad del procedimiento ante Indecopi debido a que, en muchas ocasiones, los acreedores no logran ponerse de acuerdo. Si esto llegara a ocurrir en un plazo determinado y no existiera un apoyo mayoritario a la reestructuración de Telefónica, el otro camino que queda es la disolución. Por eso, la inmensa mayoría de empresas en situaciones de insolvencia, optan por negociar por fuera. Para abordar este tema, La República se comunicó con Telefónica del Perú, pero evitaron dar declaraciones.

Embargo de Sunat a Telefónica

Hace algunos días, se conoció que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ordenó el embargo de diversos inmuebles de Telefónica del Perú por un monto de S/513,8 millones debido al incumplimiento de pago de una deuda tributaria relacionada con el Impuesto a la Renta que corresponde a los ejercicios 2009 y 2000 - 2001.

De acuerdo con la hipótesis de Castro, Sunat "estaría anticipando un escenario de liquidación y por eso, quiere cobrar en tercer rango de preferencia, en lugar del cuarto que le correspondería como acreedor tributario". Y es que según el artículo 42 de la Ley General del Sistema Concursal, el orden de preferencia ubica en primer lugar a los trabajadores; luego, debe pagarse la deuda previsional y en tercer lugar, a aquellos acreedores que tengan algún tipo de garantía real. Recién, en cuarto rango, se encuentran los créditos de origen tributario.

Además de ello, Telefónica mantiene deudas con extrabajadores vinculadas con el Fondo Especial de Asistencia Médica (FEAM) y arrastra otros pagos pendientes de los beneficios sociales a los empleados activos, recuerda Walter Díaz de la Vega. Ante esta situación, el dirigente demanda celeridad al Poder Judicial para resolver aquellos pasivos que están judicializados.

"Lo que estamos planteando es que se de celeridad a los casos que ya en su 95% se han ganado en favor de los trabajadores. Por ejemplo, en cuanto a la desnaturalización de contratos. Y es que cuando Telefónica entró al Perú, despidió a miles de trabajadores y una forma de suplantarlos, fue a través de los programas de formación juvenil o contratas entre el 2006 y mediados del 2013. Al respecto, diversos trabajadores han hecho demandas para que Telefónica reconozca su vínculo laboral. En la mayoría de casos, han ganado", sostuvo.