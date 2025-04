Ingeniero Jorge Lazarte resalta el rol de la infraestructura vial en el desarrollo económico del Perú: "Es imprescindible"

Para que un país alcance el progreso económico, se requiere, entre otras razones, que fortalezca la infraestructura vial en su territorio. En consecuencia, asegurará la conectividad de las diferentes regiones que lo componen, así como podrá impulsar la actividad económica en cada una de ellas.

De esta forma, el presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales (ILIEV), Jorge Lazarte, brindó una entrevista a La República sobre la importancia que juega la infraestructura vial, ya que esta es uno de los caminos para el desarrollo del país. Además, indicó a la priorización de iniciativas regionales para impulsar las redes viales.

¿Cuál es la importancia de la infraestructura vial?

El ingeniero Jorge Lazarte explicó que la infraestructura vial y el transporte juegan papeles complementarios, debido a que ambos se benefician para cumplir con sus respectivos propósitos. De esta manera, el desplazamiento de mercancías o la movilidad de personas requiere redes de comunicación. A su vez, las vías carecerían de sentido si no hay nadie que las emplee para movilizarse. "Deben hacerse juntos, como la sangre no sirve para nada sin venas, y las venas no sirven para nada sin sangre", resaltó el experto.

Lazarte comentó que la infraestructura vial asegura el abastecimiento de alimentos, así como la cobertura de servicios esenciales como la educación y la salud en diferentes regiones del Perú. Por este motivo, es fundamental la inversión en carreteras, puentes y túneles para integrar la mayor cantidad de sectores. "La infraestructura vial es imprescindible para el desarrollo de un país, sobre todo para un país como el nuestro, el Perú", subrayó el presidente del ILIEV en un foro de institución.

¿Cómo se podría potenciar la infraestructura vial en Perú?

El ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) argumentó que las regiones del Perú deberían priorizar sus proyectos de infraestructura vial y no depender en mayor medida de las iniciativas del gobierno central. Esta sugerencia se explica porque cada localidad conoce de primera mano sus propias necesidades y las mejoras que requiere.

Dicho esto, la estructura vial debe tener un enfoque mucho más descentralizado para asegurar que estos proyectos rindan beneficios en las comunidades donde se llevan a cabo. Por otro lado, el experto comentó que no es suficiente invertir en la infraestructura vial, sino también en realizar el mantenimiento adecuado de las obras para evitar su deterioro.

"(En Perú) hay concesiones y después de que se ha construido, se han olvidado de ellas y no le dan mantenimiento. Y si usted no le da mantenimiento a una obra, sobre todo a una obra vial, es un crimen", explicó el ingeniero. Cabe recordar que en Perú, las carreteras concesionadas son las únicas vías que reciben mantenimiento regular.

