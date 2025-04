La aprobación de Reintegro 3 resultó ser una buena noticia para los beneficiarios del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). De esta manera, la reciente lista aprobada busca que más de 189.000 fonavistas y familiares de aportantes fallecidos accedan a la devolución en el Banco de la Nación.

Por este motivo, es imprescindible que los adultos mayores ingresen a la página de la Secretaría Técnica del Fonavi para confirmar su inclusión en el padrón de Reintegro 3. Para ello, solamente deben ingresar su Documento Nacional de Identidad (DNI). A continuación, te compartimos el enlace oficial.

¿Cuál es el link del Fonavi?

Los beneficiarios de Reintegro 3 pueden validar su inclusión en el último padrón a través de la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí). Para ello, los fonavistas deben seguir las siguientes indicaciones para confirmar su estado.

Ingresar a la web oficial especializada respecto a los fonavistas denominada "Pendientes de cobro, grupos de pago y reintegro".

Seleccionar el tipo de documento (DNI u otro permitido).

Ingresar el número de documento y completar el código captcha.

Hacer clic en “Consultar”.

Cabe recordar que los exaportantes del Fonavi que sí estén incluidos en el padrón de Reintegro 3 deben dirigirse a la sede más cercana del Banco de la Nación con su Documento Nacional de Identidad para efectuar el cobro.

¿Cuánto es lo máximo que devuelve Fonavi?

En una entrevista con La República, Luis Luzuriaga, presidente de la Federación de Fonavistas del Perú, indicó que el monto a cobrar por parte de los exaportantes del Fonavi variará según dos factores. Los beneficiarios con aportaciones no identificadas podrán recibir un importe de hasta S/4.680. En contraste, aquellos que cuenten con aportes identificados recibirán una cantidad superior, que podría ascender hasta los S/11.000.

En promedio, cada grupo de beneficiarios del Reintegro 3 obtendrá aproximadamente S/3.326, cifra que se obtiene al dividir los S/631 millones asignados entre el total de personas que recibirán este apoyo, según indicó Luzuriaga en declaraciones a este diario. Las regiones que concentran la mayor cantidad de beneficiarios en esta fase son Lima, Callao, Cusco y Arequipa, de acuerdo con la información proporcionada por el Banco de la Nación.

¿Qué significan las letras A-E en el registro del Fonavi?

Las letras en el estado de registro del Fonavi presentan un significado particular. Por un lado, la letra A indica que los exaportantes que laboraron en empresas ya desaparecidas y que no lograron pensionarse no necesitan solicitar una acreditación anticipada de aportes ante la ONP. La letra B señala que se encuentra en proceso de validación la información proporcionada por el empleador, y tras la verificación, se considerará su inclusión en la siguiente lista.

La letra C se refiere a que el empleador aún no ha enviado los datos requeridos, por lo que el exaportante debe comunicarse con él para que los envíe a la Secretaría Técnica. La letra D precisa que existen errores o inconsistencias en el Formulario 1, que deben ser subsanados por el solicitante. Finalmente, la letra E demuestra que la documentación fue recibida y está en proceso de revisión para una posible inclusión.

