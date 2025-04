Indecopi multa a academia peruana con S/15.000 por anunciar 350 ingresantes a la UNMSM y no publicar la lista

La academia preuniversitaria Aula 20 fue multada por no proporcionar información sobre la lista de ingresantes a la UNMSM. Foto: composición LR/Indecopi/Aula 20

La academia preuniversitaria Aula 20 fue multada por no proporcionar información sobre la lista de ingresantes a la UNMSM. Foto: composición LR/Indecopi/Aula 20

Indecopi multó a la academia preuniversitaria Aula 20 - Exigimos Más E.I.R.L. con una suma de S/15.553 por publicidad engañosa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, la institución preuniversitaria no presentó la lista oficial de los 350 ingresantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), como afirmaban en sus redes sociales.

La denuncia fue presentada por una alumna quien, atraída por las altas cifras de ingresantes en los exámenes de admisión 2024-I y 2024-II de San Marcos, anunciado por la academia Aula 20, pese a no contar con un documento verídico que respaldara dicha información, decidió matricularse en la institución. Sin embargo, al solicitar la lista oficial a través de WhatsApp, no recibió una respuesta clara y, en su lugar, fue redirigida a revisar fotos y videos en las redes sociales.

Además, la alumna indicó que no recibió el comprobante de pago de los S/400 que abonó para su matrícula. Tras un proceso de investigación a Aula 20 por infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor 3 multó a la academia preuniversitaria con 4.95 UIT (equivalente a S/25.492,50) y ordenó la devolución de los S/400 más los intereses.

Academia Aula 20 presentó apelación ante Indecopi

El 11 de octubre de 2024, Aula 20 presentó un recurso de apelación contra la sanción impuesta. Aunque la empresa no presentó ninguna explicación o defensa durante el proceso, argumentó que no se había comprobado correctamente si las cifras publicitadas de los ingresantes a la UNMSM eran realmente ciertas. Pese a ello, la academia no presentó argumento alguno sobre la falta de información sobre la lista y la entrega del comprobante de pago, dejando estos aspectos fuera de su solicitud de revisión.

Así, en febrero de 2025, la Comisión de Protección al Consumidor 2, actuando como segunda instancia, anuló parcialmente la sanción relacionada con la falta de verificación de las cifras publicitadas. No obstante, ratificó las otras dos infracciones cometidas por la academia: la falta de información, al no responder adecuadamente los pedidos de información sobre los supuestos ingresantes, y la falta de idoneidad, confirmando que no se entregó el comprobante de pago.

Tras apelación de Aula 20, la Comisión de Protección al Consumidor 2 redujo la multa a S/15.553. Foto: Facebook/ Aula 20

Así, la multa se redujo a 3.02 UIT, equivalente a S/15.553, el pago de costas procesales (S/36) y la inscripción de la empresa en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi. El proceso podría demorar hasta 24 meses si Aula 20 decide recurrir a la vía judicial.

Para obtener mayor información, La República contactó con Aula 20 el miércoles 23 de abril. Sin embargo, después de indicarnos que se comunicarían con el área legal sobre el tema, no hemos recibido una respuesta adicional sobre el caso.