Trump considera aumentar aranceles a fármacos: "la gente va a morir", según experto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de aumentar los aranceles a los productos farmacéuticos, aunque ha sugerido que los medicamentos que salvan vidas podrían quedar exentos. Sin embargo, expertos advierten sobre las consecuencias de esta medida en el acceso a tratamientos esenciales.

Gareth Sheridan, director ejecutivo de Nutriband, empresa estadounidense de atención médica, expresó su preocupación en declaraciones a la BBC World Service. "Si te suben el 25% la quimioterapia y ya no puedes costear el tratamiento, ¿cuál es la alternativa? Al final, la gente va a morir porque no puede permitirse vivir", señaló a BBC World Service.

Irlanda, uno de los principales exportadores de productos farmacéuticos, fabrica medicamentos clave para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes y afecciones cardíacas. Para Sheridan, el impacto de los aranceles en este sector no puede compararse con otros bienes.

"Si no puedes permitirte un BMW, compras un Ford. Pero si no puedes pagar tu quimioterapia, no hay una opción sustituta", advirtió según CNN Español.

Cabe recordar que, el año pasado, Estados Unidos importó productos medicinales y farmacéuticos por un valor de US$232.700 millones, lo que refleja la alta dependencia del país de los suministros internacionales. Cualquier interrupción en la cadena de suministro podría tener consecuencias devastadoras para millones de pacientes.

¿Qué es el Día de la Liberación?

Donald Trump ha promovido el 2 de abril como el “Día de la Liberación” en EE.UU., cuando anunciará nuevos aranceles para su agenda económica. Sin embargo, el plan sigue siendo incierto debido a propuestas contradictorias dentro de su administración.4o

Claves