No más impuesto predial para mayores de 60 años: ¿por qué estas personas están excluidas del pago obligatorio y cómo solicitarlo

En el Perú, los adultos mayores tienen la posibilidad de acceder a la exoneración del impuesto predial. Este tributo, de carácter anual, es de cumplimiento obligatorio para todos los propietarios de bienes inmuebles en el país. No obstante, la normativa vigente establece excepciones para ciertos sectores de la población, permitiendo que los adultos mayores queden exonerados del pago, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Para acceder a esta exoneración, es fundamental conocer las condiciones exigidas por las autoridades correspondientes. Este beneficio busca reducir la carga financiera de los adultos mayores, quienes, en muchos casos, cuentan con ingresos limitados.

No más impuesto predial para mayores de 60 años: ¿cuál es el motivo?

Las personas mayores pueden solicitar la exoneración del impuesto predial al cumplir 60 años, lo que les permite reducir su carga tributaria y mejorar su economía. Para acceder a este beneficio, deben cumplir ciertos requisitos establecidos por la normativa vigente.

Uno de los principales criterios es que el valor del autoavalúo de la propiedad no debe exceder las 50 UIT, equivalente a S/267.500. Si el inmueble tiene un valor inferior, el adulto mayor queda exento del pago del impuesto predial, según el abogado tributarista Miguel Carrillo.

Sumado a eso, los ingresos brutos mensuales del solicitante no deben superar 1 UIT, es decir, S/5.350 en 2025. Otro requisito esencial es ser propietario de un único inmueble registrado a su nombre o al de la sociedad conyugal. Dicho inmueble debe usarse como vivienda principal, aunque es posible destinar una parte a actividades comerciales, productivas o profesionales, siempre que cuente con la autorización municipal correspondiente.

¿Cómo solicitar la exoneración del impuesto predial en 2025?

Para obtener este beneficio, es necesario gestionar el trámite en la municipalidad del distrito correspondiente. Entre los requisitos, se deben presentar el DNI, la última boleta de pago u otro documento que demuestre ingresos, además de la solicitud de exoneración, cuyo formato puede variar según cada jurisdicción.

Acreditar la propiedad del inmueble es un paso clave para completar el proceso correctamente. Ante cualquier consulta, los ciudadanos pueden acercarse a las oficinas municipales para recibir información detallada y evitar pagos innecesarios.

¿Qué es el impuesto predial?

El impuesto predial en el Perú es un tributo que deben abonar los dueños de inmuebles, incluyendo terrenos, viviendas, edificios y otras propiedades tanto urbanas como rurales. Este impuesto, de naturaleza municipal, se paga de manera anual.

Su monto se calcula en función del valor del inmueble, el cual es establecido por la municipalidad correspondiente, considerando aspectos como la ubicación, el uso del inmueble, su antigüedad y sus características físicas.

Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL, señala que este beneficio ahora abarca a todas las personas mayores de 60 años, no solo a los pensionistas. No obstante, es requisito indispensable que sus ingresos mensuales no superen 1 UIT.

