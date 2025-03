¿Te yapean y no suena al recibir dinero? Estas podrían ser las razones, según la app, y así podrás solucionarlo en segundos

En los últimos años, el uso de aplicaciones de pago móvil ha cobrado gran importancia en el país. Entre ellas, Yape se ha consolidado como una de las plataformas más utilizadas por los peruanos para realizar transferencias de dinero de forma rápida, sin necesidad de contar con efectivo. Esta herramienta, desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), permite enviar y recibir dinero utilizando únicamente el número de celular del destinatario.

Además, no requiere que los usuarios tengan una cuenta bancaria activa, ya que ofrece la opción de registrarse con solo un número telefónico y un documento de identidad vigente. Sin embargo, ¿te ha pasado que esperas el dinero yapeado, pero no te has percatado si se ha realizado debido a la falta de sonido en las notificaciones? ¿Qué hacer en este caso? A través de la siguiente nota, descúbrelo y conoce el motivo, así como la manera de activar las notificaciones nuevamente.

¿Por qué no se escuchan las notificaciones de Yape?

Las notificaciones de Yape pueden no sonar por las siguientes razones:

• Configuración de notificaciones en Yape: si la opción de alertas dentro de la aplicación está desactivada, no recibirás sonidos al 'yapear'.

• Modo silencioso o "No molestar" activado: este ajuste impide que cualquier sonido se reproduzca, incluidas las notificaciones de Yape.

• Permisos de notificación desactivados: si la aplicación no tiene autorización para emitir notificaciones en tu teléfono, estas no se escucharán.

Te yapean y no suena al recibir dinero: ¿cómo podrías solucionarlo?

Según la información proporcionada en la página oficial de Yape, las notificaciones de la aplicación dependen de la configuración del dispositivo móvil. Para activarlas, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Acceder a la aplicación de Ajustes o Configuración en el celular. Ingresar a la sección de Aplicaciones. Buscar y seleccionar Yape en la lista de apps instaladas. Dentro de la configuración de la aplicación, habilitar las notificaciones.

Adicionalmente, se recomienda verificar que el sonido del equipo esté activado para asegurar la recepción de alertas sonoras. Estos pasos pueden variar según el modelo del dispositivo, por lo que es importante revisar las opciones específicas de cada sistema operativo.

¿Qué hacer si Yape no te aprueba un crédito?

No todos los usuarios que solicitan un crédito en Yape logran obtener la aprobación. Sin embargo, existen maneras de mejorar las posibilidades para futuros préstamos. Lo ideal es que la cuota mensual de tus deudas en otras entidades no supere el 30% de tus ingresos. Es fundamental mantener al día los pagos de tus compromisos financieros, como tarjetas de crédito, préstamos y servicios básicos a tu nombre, tales como telefonía y electricidad. Utiliza Yape con frecuencia y aprovecha sus servicios, ya que esto ayuda a generar un mejor historial en la plataforma.

Sumado a eso, puedes acceder a nuestro curso sobre Créditos Yape, donde recibirás un certificado de experto sin costo alguno al completarlo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.